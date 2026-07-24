El Cabildo de Tenerife restringirá el acceso al parque rural de Teno en caso de emergencia

El Cabildo de Tenerife restringirá los accesos al parque rural de Teno y adoptará medidas excepcionales en situación de alerta o alerta máxima para asegurar la evacuación y el acceso de servicios de emergencia en los enclaves de Masca, Teno Alto, Los Carrizales, El Palmar y caseríos dispersos.

Para ello las consejerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y de Movilidad activarán una regulación del tráfico en los accesos al parque rural cuando exista una alerta o alerta máxima por incendios forestales y cualquier otro tipo de emergencia que determine la dirección del Plan de Emergencias. La decisión se toma tras el análisis sobre las situaciones de riesgo que se han desarrollado en el macizo durante los últimos años

El último episodio se vivió el pasado día 18 en Masca, cuando los recursos desplazados para la extinción de un conato de incendio tuvieron serios problemas de movilidad para que los efectivos pudieran acceder a zonas que se tenían que asegurar desde la única vía de entrada y salida del espacio, la TF-436.

Servicio permanente en los accesos para la evacuación

El Cabildo de Tenerife aprobó también la contratación de un servicio permanente para conservar, reparar y mejorar la red de vías rurales del Parque Rural de Teno, situado en los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y El Tanque. La actuación, valorada en más de dos millones de euros, abarcará cerca de 45 kilómetros y, precisamente, prestará especial atención a los accesos considerados estratégicos para la evacuación ante incendios forestales.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga, y estará cofinanciado por la Corporación insular y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Su valor estimado supera los dos millones de euros.

Vista del caserío de Masca en el parque rural de Teno / Arturo Jiménez

La iniciativa permitirá intervenir de manera continuada en una red de 44.727 metros formada por carreteras, pistas y caminos rurales. Estas vías resultan esenciales para conectar los caseríos, las explotaciones agrícolas y los principales núcleos de población del espacio protegido, además de facilitar el acceso a servicios básicos.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señaló que la actuación busca mejorar la vida cotidiana de quienes residen y trabajan en el parque rural, respaldar al sector primario y garantizar un uso seguro del espacio natural. Dávila también subrayó la importancia de esta red para la actividad agrícola, ganadera y turística, así como para la evacuación de la población en situaciones de emergencia.

Mantenimiento preventivo durante todo el año

El servicio contempla trabajos de reparación de pavimentos, reposición de señalización horizontal y vertical, sustitución de barreras de protección, limpieza de cunetas y sistemas de drenaje, desbroces, podas y retirada de desprendimientos.

También se realizarán pequeñas reparaciones para evitar el deterioro progresivo de las vías y mantenerlas operativas durante todo el año.

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, explicó que el objetivo no es limitarse a reparar daños puntuales, sino disponer de un dispositivo estable capaz de actuar de forma preventiva y responder con rapidez ante posibles incidencias.

Refuerzo de las rutas de evacuación

El contrato incorpora un programa específico para conservar las vías consideradas prioritarias ante incendios forestales. Entre ellas se encuentran las carreteras de Teno Alto y Los Carrizales y el tramo que conecta Las Portelas con Masca.

También se prevén actuaciones periódicas en el cortafuegos de Monte del Agua. Los trabajos permitirán reducir la acumulación de vegetación y mejorar las condiciones de acceso de los servicios de emergencia.

La conservación de estos recorridos cobra especial importancia durante los meses de mayor riesgo de incendios, cuando el estado de las vías puede resultar determinante para facilitar una evacuación o la llegada de los medios de extinción.

Dos cuadrillas permanentes

El dispositivo contará con dos cuadrillas estables, cada una formada por un capataz, dos oficiales y un peón. El servicio dispondrá además de un técnico coordinador y de un equipo de retén para atender incidencias fuera del horario habitual.

Las vías estarán clasificadas según su importancia para las comunicaciones dentro del parque y su función como rutas estratégicas de evacuación.

Noticias relacionadas

Con este contrato, el Cabildo pretende compatibilizar la protección del Parque Rural de Teno con el mantenimiento de la actividad agrícola, ganadera y turística, además de mejorar la movilidad y la seguridad de residentes y visitantes.