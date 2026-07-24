El Cabildo expone a los vecinos el proyecto de transformación de la carretera TF-180 entre la Cervecera y Vistabella

El Cabildo de Tenerife celebró un encuentro informativo con los vecinos para presentar el proyecto de transformación integral de la carretera insular TF-180, entre la Cervecera y el Mirador de Vistabella, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. La actuación permitirá convertir esta vía en una auténtica calle urbana, más accesible, segura y adaptada al entorno residencial, beneficiando a más de 10.000 conductores diarios y mejorando, al mismo tiempo, la movilidad peatonal y la calidad de vida de los residentes.

Durante la reunión, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó los detalles de una intervención que cuenta con un presupuesto base de licitación de 15.221.562,61 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, además de recoger las principales aportaciones realizadas por la ciudadanía durante el proceso de información pública.

Arteaga destacó que “desde el Cabildo entendemos que las grandes actuaciones deben construirse escuchando a los vecinos. Este encuentro permite explicar el proyecto, resolver dudas y seguir incorporando mejoras para que la transformación de la TF-180 responda realmente a las necesidades de quienes viven y transitan diariamente por esta carretera”.

El consejero añadió que “esta actuación supone un cambio de modelo. Pasamos de una carretera concebida para el tráfico a una vía urbana donde peatones, transporte público y vehículos conviven en mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y confort. Es una obra pensada para las personas”.

Los vecinos de la zona junto al consejero del Cabildo, Dámaso Arteaga / E. D.

Una nueva configuración para la TF-180

El proyecto transformará por completo la actual configuración de la TF-180, una vía que discurre íntegramente por suelo urbano consolidado y que carece de conexión con el resto de la red insular y regional. El objetivo es adaptarla a un entorno plenamente urbano mediante una redistribución del espacio viario que priorice la accesibilidad universal, la seguridad vial y una mejor integración con los barrios.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la creación de un itinerario peatonal continuo, accesible y seguro a lo largo de todo el recorrido, con aceras en ambos márgenes de al menos 1,80 metros de anchura. Asimismo, se construirá una glorieta en el cruce hacia Ofra y se reorganizarán los giros a la izquierda mediante carriles centrales y regulación semafórica, mejorando la fluidez del tráfico y reduciendo los puntos de conflicto.

Renovación de infraestructuras

El proyecto contempla igualmente la renovación completa de las infraestructuras hidráulicas mediante una nueva red separativa de drenaje capaz de evacuar las aguas pluviales en episodios de lluvia con un periodo de retorno de 50 años, dando respuesta a uno de los principales problemas históricos de esta zona.

La actuación también incluye la modernización del alumbrado público, la reordenación del estacionamiento con alrededor de un centenar de plazas —incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida—, la mejora de las paradas de guaguas con marquesinas, bancos y elementos accesibles, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y zonas ajardinadas allí donde el espacio disponible lo permita.

Durante el periodo de exposición pública se presentaron un total de 22 alegaciones, de las que una fue estimada íntegramente, diecisiete parcialmente y cuatro desestimadas. Muchas de las modificaciones incorporadas responden a las propuestas formuladas por los vecinos, especialmente las dirigidas a eliminar el segundo carril de bajada y reducir la afección sobre las zonas verdes y el arbolado existente en el entorno de la Vuelta de Los Pájaros.

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Esta actuación forma parte de la programación estratégica de mejora de la red viaria insular impulsada por el Cabildo de Tenerife, que contempla más de 80 actuaciones y una inversión superior a 200 millones de euros hasta 2029, con 44 millones de euros en obras que saldrán a licitación antes de finalizar el presente año.