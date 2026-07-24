El Ayuntamiento de La Laguna activa el relevo generacional de su plantilla con una oposición para 61 plazas de funcionarios

El Ayuntamiento de La Laguna celebrará el próximo 31 de julio las pruebas correspondientes al proceso selectivo para cubrir 61 plazas de funcionarios. La convocatoria, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, busca reforzar la plantilla municipal y cubrir puestos vacantes mediante promoción interna y oposición libre.

Más de 6.500 personas se han inscrito en el procedimiento, que incluye puestos pertenecientes a los grupos A1, A2, C1 y C2. Las pruebas se desarrollarán a lo largo de una misma jornada en el Recinto Ferial de Tenerife.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el interés generado por la convocatoria y recordó que el Consistorio llevaba más de veinte años sin organizar procesos públicos de estas características para incorporar funcionarios de carrera.

El regidor vinculó la oferta de empleo con la necesidad de afrontar el relevo generacional de una plantilla en la que numerosos trabajadores se encuentran próximos a la jubilación. La incorporación de nuevo personal, señaló, permitirá mantener los servicios municipales y mejorar la capacidad de gestión de la Administración local.

Las personas aspirantes a plazas de auxiliar administrativo, pertenecientes al subgrupo C2, serán convocadas a las 8.00 horas. A las 11.00 comenzarán las pruebas para administrativos del subgrupo C1.

La jornada continuará a las 14.30 horas con los exámenes para técnicos de gestión del subgrupo A2 y concluirá a las 17.30 con las pruebas destinadas a los puestos de técnico de Administración General del subgrupo A1.

Esta es una de las mayores renovaciones de plantilla, a través de pruebas que permitirán cubrir vacantes en distintas categorías.

La concejala de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera, explicó que los ejercicios serán custodiados y escoltados por agentes policiales para garantizar la seguridad, neutralidad y transparencia del procedimiento.

La edil reconoció además el trabajo desarrollado por el personal del área de Recursos Humanos y por las unidades municipales que han colaborado en la organización de la convocatoria.

Plazas de distintas categorías

De las 61 plazas ofertadas, trece corresponden a un proceso de promoción interna para cubrir puestos de administrativo del subgrupo C1.

Las oposiciones abiertas permitirán incorporar a ocho técnicos de Administración General del subgrupo A1, cinco técnicos de gestión del subgrupo A2 y seis administrativos del subgrupo C1.

La categoría con mayor número de puestos será la de auxiliar administrativo, para la que se han reservado 29 plazas del subgrupo C2.

La convocatoria supone uno de los principales procesos de renovación de personal emprendidos por el Ayuntamiento en los últimos años y permitirá incorporar nuevos perfiles a distintas áreas de la Administración municipal.

La celebración de las pruebas permitirá al Ayuntamiento avanzar en la cobertura de vacantes acumuladas y reforzar áreas clave para el funcionamiento diario de los servicios públicos. El proceso se enmarca además en una etapa de renovación interna con la que el Consistorio pretende adaptar su estructura a las nuevas necesidades de gestión, mejorar la atención a la ciudadanía y garantizar la continuidad del trabajo municipal ante las próximas jubilaciones.