Alerta por la desaparición de una mujer que necesita medicación en Santa Cruz de Tenerife: se solicita colaboración ciudadana urgente
Las autoridades solicitan ayuda ciudadana urgente para localizar a la mujer, vista por última vez el pasado 23 de julio en la capital tinerfeña
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España, junto a los cuerpos de seguridad, ha lanzado un aviso urgente para tratar de dar con el paradero de Rebeca Q. M., vista por última vez el 23 de julio de 2026 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Las autoridades hacen un especial hincapié en que la mujer necesita medicación, por lo que resulta prioritario dar con su paradero a la mayor brevedad posible.
Descripción física y datos clave
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha facilitado la descripción de Rebeca Q. M., de 49 años, cuya estatura es de 1,60 metros. Tiene el pelo negro, liso y corto y los ojos de color marrón. Además, requiere medicación urgente.
Vías de contacto e información
Se ruega a cualquier persona que pueda aportar alguna pista o información sobre su ubicación que se ponga en contacto inmediato con los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad a través de las siguientes vías:
- Policía Nacional: 091
- Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES): www.cndes.es
- Emergencias Canarias: 1-1-2
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