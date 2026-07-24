La Aemet advierte de oleaje adverso en Tenerife y vientos de hasta fuerza 7 en Canarias
El pronóstico meteorológico para la jornada está marcado por la notable intensidad del viento alisio, que complicará el estado de la mar, y por un ligero descenso generalizado de las temperaturas en las zonas de mayor altitud
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un tiempo inestable en el archipiélago canario, impulsado principalmente por la fuerza del alisio. Este viento del nordeste soplará con especial intensidad, alcanzando fuerza 5 o 6 y arreciando hasta fuerza 7 en los canales entre islas y costas expuestas.
Esta situación ha obligado a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Se espera fuerte marejada, con áreas de mar gruesa, y olas de mar de fondo que podrían alcanzar los dos metros de altura.
Además, los cielos presentarán nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve (sin descartar lloviznas de madrugada), mientras que en la provincia oriental se mantendrá la presencia de calima ligera en niveles altos de la atmósfera.
Previsión detallada por capitales e islas
Las temperaturas experimentarán un descenso en las medianías y zonas altas, aunque en los litorales y el sur de las islas orientales y centrales el ambiente se mantendrá cálido.
- Tenerife (24ºC / 29 ºC): Nubes en el norte. Rachas muy fuertes en el sureste, extremo noroeste y sur del área metropolitana.
- Gran Canaria (23 ºC / 26 ºC): Lloviznas en el norte y descenso térmico en el interior (aún rondando los 30 ºC en el sur/oeste).
- La Palma (21 ºC / 26 ºC): Descenso térmico de ligero a moderado. Viento fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste.
- La Gomera (23 ºC / 27 ºC): Viento muy intenso en vertientes este y noroeste, con rachas que pueden superar los 80 km/h.
- El Hierro (17 ºC / 19 ºC): Cielos poco nubosos con intervalos al norte. Rachas muy fuertes en la vertiente este y extremo noroeste.
- Fuerteventura (21 ºC / 27 ºC): Calima ligera. Rachas de viento muy fuertes, especialmente en el macizo de Jandía.
- Lanzarote (22 ºC / 28 ºC): Poco nuboso con calima alta. Viento fuerte en interior y vertientes sur.
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