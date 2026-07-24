La Aemet advierte de oleaje adverso en Tenerife y vientos de hasta fuerza 7 en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un tiempo inestable en el archipiélago canario, impulsado principalmente por la fuerza del alisio. Este viento del nordeste soplará con especial intensidad, alcanzando fuerza 5 o 6 y arreciando hasta fuerza 7 en los canales entre islas y costas expuestas.

Esta situación ha obligado a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Se espera fuerte marejada, con áreas de mar gruesa, y olas de mar de fondo que podrían alcanzar los dos metros de altura.

Además, los cielos presentarán nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve (sin descartar lloviznas de madrugada), mientras que en la provincia oriental se mantendrá la presencia de calima ligera en niveles altos de la atmósfera.

Previsión detallada por capitales e islas

Las temperaturas experimentarán un descenso en las medianías y zonas altas, aunque en los litorales y el sur de las islas orientales y centrales el ambiente se mantendrá cálido.

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