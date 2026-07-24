Adiós a pasar la ITV: la DGT confirma que los conductores tinerfeños que tengan estos vehícuslo pueden librarse de la inspección

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para la mayoría de automóviles. Esta se realiza con el objetivo de comprobar que los vehículos cumplen las condiciones de seguridad y emisiones para circular por las carreteras. Sin embargo, existen algunas excepciones de vehículos que no están obligados a pasarla.

Con los millones de desplazamientos que se prevén durante los meses de julio y agosto, los agentes de tráfico ponen el foco en el distintivo V-19 y los conductores que no cuenten con él puede recibir elevadas sanciones económicas.

Los vehículos nuevos no pasan la ITV en sus primeros años

Desde RACE explican que los vehículos recién matriculados cuentan con un periodo inicial durante el cual están exentos de acudir a una estación de inspección. Ese plazo depende del tipo de vehículo:

Turismos: cuatro años desde la primera matriculación.

cuatro años desde la primera matriculación. Motocicletas, cuadriciclos y quads: cuatro años.

cuatro años. Ciclomotores: tres años.

tres años. Caravanas remolcadas de más de 750 kilos: seis años.

seis años. Camiones y remolques de hasta 3.500 kilos: dos años.

dos años. Vehículos especiales destinados a obras y servicios: cuatro años.

Una vez superado ese periodo, deberán cumplir con los plazos de ITV establecidos según sus características y antigüedad.

Pegatina de la ITV / Neomotor

Vehículos históricos

Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, determinados coches y ciclomotores clásicos pueden beneficiarse de una exención de la ITV periódica.

Los vehículos históricos con más de 60 años de antigüedad quedan exentos de pasar la inspección de forma periódica, siempre que estén catalogados oficialmente como históricos. Sin embargo, pese a que no estén obligados a pasar la inspección técnica, los propietarios deben revisar habitualmente que los elementos básicos del vehículo funcionen correctamente para garantizar la seguridad vial.

Para el resto de vehículos la ITV sigue siendo obligatoria

Pese a que algunos vehículos quedan exentos de pasar la ITV, la mayoría de automóviles deben acudir a la inspección dentro de los plazos establecidos. El distintivo V-19 certifica que el vehículo ha superado la prueba y puede continuar circulando y debe colocarse en la parte superior derecha del parabrisas.

No llevar la pegatina se considera una infracción leve y está sancionado con 100 euros. Sin embargo, circular con la ITV caducada supone una sanción de 200 euros aunque el conductor haya solicitado la cita. En el caso de que conduzca la inspección desfavorable las multas asciende a 500 euros e inmovilización del vehículo, ya que se considera una infracción muy grave que puede poner en riesgo la seguridad vial.