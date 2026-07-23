Taganana acoge la tercera Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional
La cita se celebrará este sábado con talleres, visitas guiadas, actuaciones musicales y actividades dedicadas a preservar la vestimenta canaria y los oficios vinculados a su elaboración.
Taganana acogerá este sábado 25 de julio la tercera edición de la Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, una jornada dedicada a divulgar las técnicas, los conocimientos y el patrimonio relacionados con la vestimenta popular de las Islas.
La iniciativa está organizada por el Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves. Cuenta, además, con el asesoramiento del Consejo Sectorial Insular de la Indumentaria Tradicional de Tenerife.
sEl programa reunirá en este núcleo del Parque Rural de Anaga a artesanos, investigadores y especialistas, además de colectivos culturales y vecinales de Taganana. El objetivo es poner en valor los oficios relacionados con la confección, la conservación y la correcta divulgación de la indumentaria tradicional canaria.
Una jornada informativa y divulgativa
Durante la presentación de la muestra, el consejero insular de Educación y Empleo, Efraín Medina, destacó el carácter formativo y divulgativo de la jornada.
«Es mucho más que un programa de actividades; es un espacio donde compartimos conocimiento, recuperamos la memoria colectiva y garantizamos que los oficios tradicionales continúen vivos gracias a la transmisión entre generaciones», señaló.
Medina defendió también la necesidad de acercarse a la indumentaria tradicional desde el rigor histórico. «Forma parte de nuestra identidad como pueblo y merece ser conocida. Cada taller y cada demostración representan una oportunidad para acercar este patrimonio cultural a las nuevas generaciones y reconocer el trabajo de quienes dedican su vida a conservarlo», añadió.
Talleres especializados en los oficios tradicionales
La programación incluye talleres especializados sobre la elaboración de botones tradicionales, el trenzado de la empleita, la confección del cairel, el vestido tradicional palmero y la interpretación adecuada de la vestimenta canaria.
Las actividades se completarán con pasacalles, actuaciones musicales, talleres infantiles, concursos de fotografía y repostería, visitas guiadas y una sesión dedicada a los bailes tradicionales.
La muestra busca consolidarse como una cita de referencia para la difusión de la artesanía y del patrimonio etnográfico de Tenerife, al tiempo que ofrece a vecinos y visitantes la posibilidad de conocer de cerca técnicas que han pasado de generación en generación.
La jornada finalizará con un homenaje a la Comisión de Fiestas de Taganana, la entrega de los premios de los concursos de fotografía y repostería y la actuación del Grupo Tajaraste.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
- Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
- Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
- Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
- Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
- Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias