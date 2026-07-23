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Taganana acoge la tercera Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional

La cita se celebrará este sábado con talleres, visitas guiadas, actuaciones musicales y actividades dedicadas a preservar la vestimenta canaria y los oficios vinculados a su elaboración.

Momento de la presentación del acto en el Cabildo de Tenerife

Momento de la presentación del acto en el Cabildo de Tenerife / E.D.

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

Taganana acogerá este sábado 25 de julio la tercera edición de la Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, una jornada dedicada a divulgar las técnicas, los conocimientos y el patrimonio relacionados con la vestimenta popular de las Islas.

La iniciativa está organizada por el Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves. Cuenta, además, con el asesoramiento del Consejo Sectorial Insular de la Indumentaria Tradicional de Tenerife.

sEl programa reunirá en este núcleo del Parque Rural de Anaga a artesanos, investigadores y especialistas, además de colectivos culturales y vecinales de Taganana. El objetivo es poner en valor los oficios relacionados con la confección, la conservación y la correcta divulgación de la indumentaria tradicional canaria.

Una jornada informativa y divulgativa

Durante la presentación de la muestra, el consejero insular de Educación y Empleo, Efraín Medina, destacó el carácter formativo y divulgativo de la jornada.

«Es mucho más que un programa de actividades; es un espacio donde compartimos conocimiento, recuperamos la memoria colectiva y garantizamos que los oficios tradicionales continúen vivos gracias a la transmisión entre generaciones», señaló.

Medina defendió también la necesidad de acercarse a la indumentaria tradicional desde el rigor histórico. «Forma parte de nuestra identidad como pueblo y merece ser conocida. Cada taller y cada demostración representan una oportunidad para acercar este patrimonio cultural a las nuevas generaciones y reconocer el trabajo de quienes dedican su vida a conservarlo», añadió.

Talleres especializados en los oficios tradicionales

La programación incluye talleres especializados sobre la elaboración de botones tradicionales, el trenzado de la empleita, la confección del cairel, el vestido tradicional palmero y la interpretación adecuada de la vestimenta canaria.

Las actividades se completarán con pasacalles, actuaciones musicales, talleres infantiles, concursos de fotografía y repostería, visitas guiadas y una sesión dedicada a los bailes tradicionales.

La muestra busca consolidarse como una cita de referencia para la difusión de la artesanía y del patrimonio etnográfico de Tenerife, al tiempo que ofrece a vecinos y visitantes la posibilidad de conocer de cerca técnicas que han pasado de generación en generación.

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La jornada finalizará con un homenaje a la Comisión de Fiestas de Taganana, la entrega de los premios de los concursos de fotografía y repostería y la actuación del Grupo Tajaraste.

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