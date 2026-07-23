El Rosario
El Rosario renueva la red de agua de la calle Laurel antes de su reasfaltado
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El Ayuntamiento de El Rosario ha iniciado la renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la calle Laurel, en Tabaiba Media, una actuación previa al reasfaltado de esta vía incluido en el tercer Plan de Asfaltado Municipal. Las obras permitirán sustituir cerca de 700 metros de conducciones y renovar 29 acometidas domiciliarias.
El alcalde, Escolástico Gil, señaló que la intervención modernizará una infraestructura para ofrecer un servicio "más eficiente, seguro y de mayor calidad". El Consistorio pide comprensión por las molestias temporales al tráfico y los accesos a garajes, al tiempo que destaca que estas actuaciones se ejecutan antes del asfaltado para evitar futuras aperturas de la calzada.
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