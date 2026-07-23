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Santiago del Teide

Rosario Flores y JJ Vaquero encabezan las fiestas de Santa Ana en Tamaimo

La programación comenzará este sábado con la misa en honor a Santa Ana, seguida de la procesión para concluir la jornada con una verbena

Rosario Flores será la invitada estelar a las fiestas de Santa Ana, en Santiago del Teide

Rosario Flores será la invitada estelar a las fiestas de Santa Ana, en Santiago del Teide / E.D.

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Rosario Flores y el humorista JJ Vaquero serán los principales protagonistas de las Fiestas en Honor a Santa Ana 2026, que se celebrarán en Tamaimo, núcleo de Santiago del Teide desde este sábado 25 de julio hasta el domingo 2 de agosto. La cantante actuará el domingo 26, a partir de las 21:30 horas, durante la Gran Gala de Santa Ana, mientras que Vaquero participará el jueves 30, desde las 21:00 horas, en una noche de humor que contará también con Imprudentes Teatro.

La programación comenzará el sábado con el tradicional repique de campanas y un pasacalles de Tamatimba y la 101 Brass Band. Por la noche se celebrará la misa en honor a Santa Ana, seguida de la procesión con las imágenes de la Virgen de la Paz y San Joaquín, acompañada por la Banda Municipal de Santiago del Teide y una exhibición pirotécnica. La jornada concluirá con una verbena en la que actuarán Ni 1 Pelo de Tonto, la orquesta Sabrosa, Guaracha y Arodi Llanos.

El domingo será el día grande

El domingo, día grande de la patrona, tendrá lugar la misa presidida por el obispo Eloy Santiago y una nueva procesión, con la participación de la Banda Municipal y la Agrupación Musical La Esperanza de La Guancha. La semana continuará con teatro, festivales infantiles, torneos de envite, dominó y fútbol sala, una tarde de taifas y actuaciones de agrupaciones folclóricas. El viernes 31 se celebrará la Verbena del Tamaimero, con Maquinaria Band, Henry Méndez, Maraury Band y Yet Garbey.

Noticias relacionadas y más

El último fin de semana incluirá castillos hinchables, fiesta de la espuma, un encuentro de parrandas y el espectáculo Latinazo. Las fiestas finalizarán el domingo 2 de agosto con la segunda Travesía a Nado de Tamaimo, un festival con Jeita y los solistas Miriam Reyes y Kiko Ruiz, y un baile amenizado por Luis Deseda.

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