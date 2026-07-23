"El refugio de Altavista es un lujo para los montañeros de Tenerife": el presidente de la Federación Tinerfeña prioriza la preservación del Teide

Chano Gil (Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 1953), presidente de la Federación de Montañismo de Tenerife y empleado de banca jubilado, valora la reciente reapertura del Refugio de Altavista en el Teide, a más de 3.200 metros de altitud, como "un lujo" para los practicantes de esta disciplina a los que representa. Coloca preservación por delante del disfrute y como experto con cuarenta años 'pateando' montes aboga por reducir el vehículo privado y potenciar el transporte público.

¿Cómo, cuándo y por qué surge la pasión por el senderismo y la montaña?

Hace más de cuarenta años. Siempre hice deporte en el medio urbano, pero fue mi deseo salir al monte, conocer la naturaleza, la vida y costumbres de nuestras gentes. Eso fue lo que más me indujo a enrolarme en un club de montaña y luego a participar en la fundación de otro, que este año está cumpliendo su treinta aniversario con buena salud y que destaca por su defensa del medioambiente. En él he hecho amigos y compartido muchas aventuras.

¿Cuál es su valoración de la repertura del refugio de Altavista en el Teide?

Muy positiva. Supone un lujo contar con el Refugio de Altavista, el de alta montaña situado a más altura de toda España, que ha sido modernizado para cumplir estándares de seguridad, sostenibilidad y eficiencia energética, funcionando con energía fotovoltaica y sistemas de depuración de aguas diseñados para un entorno así. Hay que recordar que los Refugios de Alta Montaña han de ser instalaciones deportivas de servicio público además de centros de apoyo para garantizar la seguridad de las personas que accedan al estratovolcán. Sin olvidar que deben actuar como nodos de rescate y ejercer labores de concienciación ambiental. Desde su creación ha sido de gran ayuda, tanto para locales como para los que vienen de fuera, habiendo salvado muchas vidas. Al estar a 3,.260 metros de altura es también un lugar excepcional para la observación astronómica.

¿Qué debe primar en el parque nacional y, en general, en los espacios naturales protegidos: conservación o disfrute?

El uso público y el disfrute social están estrictamente supeditados a la preservación integral de los ecosistemas, los paisajes y la biodiversidad. Por ello, han de adoptarse principios conservacionistas irrenunciables, hasta el punto de establecer los límites necesarios para su preservación. Para ello, existen los Planes Gestores de Uso y Gestión, donde se definen los lugares visitables y las zonas restringidas, teniendo también en cuenta el control de aforo para personas y vehículos evitando su saturación. Es necesario poner al día a todos los sectores de la ciudadanía sobre los conceptos básicos fundamentales para conservar nuestros espacios naturales. Es labor de las entidades públicas responsables su debida divulgación.

"Debemos promover un senderismo responsable, aportando la máxima información"

Como montañero debo insistir en que nosotros no somos un problema en la conservación de los espacios naturales, al contrario, desde los ámbitos federativos se promueve la responsabilidad ambiental en el uso de los mismos y desde siempre hemos colaborado en acciones de limpieza y difusión de la necesidad del cuidado medioambiental. También hay que señalar que el Parque Nacional es un lugar ideal de entrenamiento y preparación para los montañeros que van a realizar expediciones a lugares de alta montaña como Himalaya, Alpes o Andes. Por ello, se ha de reconocer nuestro derecho a la práctica deportiva diferenciada de la visita meramente turística, que es la que suele causar más problemas.

Valore la ecotasa del Cabildo en Masca que se quiere extender al resto de espacios naturales de Tenerife.

Masca era un lugar masificado donde se superaba la capacidad de carga del espacio. La ecotasa aplicada al barranco ha reducido la masificación turística, limitando a 275 personas el aforo diario, lo cual ha reducido el impacto ambiental, mejorando la seguridad y reportando ingresos que tienen carácter finalista, debiendo de ser revertidos en el propio espacio. Si ello es así, al igual que está sucediendo en multitud de lugares de nuestro país y del extranjero, podemos entender la ecotasa como necesaria para la preservación de los espacios naturales. Y si además se reduce el coste para los residentes, podemos deducir su conveniencia, siempre que todo lo recaudado se revierta en su cuidado, protección y conservación.

"El uso público y el disfrute social están estrictamente supeditados a la preservación integral de los ecosistemas, los paisajes y la biodiversidad"

¿Qué piensa cuando ve imágenes de colapso del tráfico en lugares como Anaga?

Está claro que es necesario limitar el vehículo privado, especialmente los coches de alquiler, e incrementar paralelamente el transporte público, siempre respetando los derechos de los residentes de Anaga. Sabemos que el Cabildo está haciendo un análisis serio de la movilidad, que ha tenido reuniones con los sectores afectados en la Reserva, estando previstas zonas de aparcamiento en San Andrés y Las Canteras, así como guaguas lanzaderas que no superen un tamaño determinado que se adapte a la amplitud de las vías. El futuro sostenible de Anaga está en juego y urge la toma de medidas, pudiendo convertirse en un referente para el resto de la Isla y de otras islas.

"Es necesario limitar el vehículo privado, especialmente los coches de alquiler, e incrementar paralelamente el transporte público"

¿Qué siente ante noticias como las denuncias a caminantes que se salen de las rutas e invaden fincas privadas?

Al igual que tenemos que cuidar y proteger los bienes públicos, se ha de respetar la propiedad privada. Hemos de promover un senderismo responsable, aportando la máxima información. Un ejemplo lo tenemos en la web www.tenerifeon.es , del Cabildo de Tenerife, donde se encuentra información detallada sobre la red de senderos oficiales de la Isla y otros servicios en la Naturaleza. Nuestra Federación ha publicado un decálogo de buenas prácticas , que consideramos imprescindible conocer. Aunque consideramos que deben prevalecer las medidas educativas y divulgativas, entendemos que en algunos casos deben sancionarse las faltas.

¿Cuáles son los proyectos a corto, medio y largo plazo de la Federación de montañismo de Tenerife?

Continuar el contacto estrecho con los clubes y personas federadas de Tenerife ofreciéndoles nuestro apoyo en sus actividades y necesidades ,tanto deadquisición de conocimientos comoorganizativas. También organizar y realizar eventos como la Semana de la Montaña, el Encuentro de Montañismo Inclusivo y Adaptado, la Vuelta a La Cañada Lagunera con Amigos de la Cañada o el Paseo Ganadero de La Laguna, apoyando al sector primario. Además de colaborar en actividades señeras que tengan relación con los deportes de montaña como el Camino de Candelaria o apoyar al Observatorio de la Inmigración de Tenerife en acciones que fomentan el deporte inclusivo, el senderismo y la convivencia intercultural en la Isla. Asimismo, teforzar las actividades federativas mensuales, con especial atención a los aspectos medioambientales-. Por último, estudiar y desarrollar campañas de divulgación sobre el papel de la Federación Tinerfeña de Montañismo en el ámbito social de la Isla.