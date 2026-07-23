La Policía Canaria despliega controles en las pistas forestales de Tenerife para frenar la circulación irregular de vehículos

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), a través de su Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural, ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en diversas pistas forestales de Tenerife. La iniciativa tiene como fin supervisar el tránsito de motocicletas, quads, bicicletas y todo tipo de vehículos para asegurar el cumplimiento de la normativa insular y proteger los espacios naturales de la isla.

Durante el operativo, los agentes efectúan verificaciones de acceso para comprobar que los usuarios respetan los itinerarios autorizados y las restricciones vigentes, previniendo comportamientos que puedan deteriorar el entorno, alterar la biodiversidad o erosionar el firme de los senderos.

Prevención, concienciación y normativa insular

Las pistas forestales cumplen una función estratégica en la gestión territorial, la prevención de incendios y el mantenimiento del paisaje en Tenerife. Por ello, la Policía Autonómica enfatiza la necesidad de compatibilizar el uso recreativo de estos entornos con su conservación.

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Los controles desarrollados poseen una vertiente eminentemente preventiva y pedagógica, orientada a concienciar a la ciudadanía sobre la fragilidad del medio natural. Desde el cuerpo policial recuerdan que la regulación insular establece requisitos y limitaciones específicas según la tipología del vehículo y la actividad a realizar, por lo que apelan a la responsabilidad colectiva para garantizar el disfrute seguro y sostenible de los montes.