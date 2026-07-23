La Policía Canaria despliega controles en las pistas forestales de Tenerife para frenar la circulación irregular de vehículos
Agentes del Grupo de Protección Medioambiental supervisan el cumplimiento de la normativa insular para proteger la biodiversidad y compatibilizar el ocio con la preservación del paisaje
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), a través de su Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural, ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en diversas pistas forestales de Tenerife. La iniciativa tiene como fin supervisar el tránsito de motocicletas, quads, bicicletas y todo tipo de vehículos para asegurar el cumplimiento de la normativa insular y proteger los espacios naturales de la isla.
Durante el operativo, los agentes efectúan verificaciones de acceso para comprobar que los usuarios respetan los itinerarios autorizados y las restricciones vigentes, previniendo comportamientos que puedan deteriorar el entorno, alterar la biodiversidad o erosionar el firme de los senderos.
Prevención, concienciación y normativa insular
Las pistas forestales cumplen una función estratégica en la gestión territorial, la prevención de incendios y el mantenimiento del paisaje en Tenerife. Por ello, la Policía Autonómica enfatiza la necesidad de compatibilizar el uso recreativo de estos entornos con su conservación.
Los controles desarrollados poseen una vertiente eminentemente preventiva y pedagógica, orientada a concienciar a la ciudadanía sobre la fragilidad del medio natural. Desde el cuerpo policial recuerdan que la regulación insular establece requisitos y limitaciones específicas según la tipología del vehículo y la actividad a realizar, por lo que apelan a la responsabilidad colectiva para garantizar el disfrute seguro y sostenible de los montes.
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