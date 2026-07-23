Playa Jardín en Puerto de la Cruz sufre un nuevo episodio de contaminación tras permanecer cerrada 10 meses entre 2024 y 2025

Playa Jardín, la principal zona de baño del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, ha vuelto a sufrir un episodio de contaminación tras permanecer cerrada 10 meses por vertidos de aguas fecales entre 2024 y 2025.

Los vertidos residuales se detectaron entre los días 22 y 24 de junio y aparecen reflejados en Náyade, el sistema de información nacional de aguas de baño de España, una herramienta sanitaria informática y de gestión coordinada por el Ministerio de Sanidad.

Este portal refleja la detección de "contaminación microbiológica" -presencia de microorganismos tóxicos como bacterias, virus, hongos y parásitos que suelen encontrarse en aguas residuales y pueden causar daños a la salud de las personas- y aclara que fue de "corta duración". Náyade añade que quedó prohibido el baño "de forma temporal".

La información fue facilitada este jueves 23 de julio de 2026 por el PSOE de Tenerife, que denunció que durante esos días "no se decretó el cierre de la playa ni se informó públicamente a la población, pese a coincidir el incidente con la celebración de la noche de San Juan, que congregó a miles de personas en el litoral de Puerto de la Cruz".

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y el secretario general y portavoz socialista en Puerto de la Cruz, Marco González, exigieron explicaciones al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento portuense y a la Dirección General de Salud Pública "por no haberse procedido al cierre de las tres calas de este complejo natural ni advertir a residentes y visitantes de esta amenaza para su salud".

Raya anunció que el Grupo Socialista solicitará además la celebración de un pleno extraordinario del Cabildo en agosto para que su presidenta, Rosa Dávila, explique por qué las actuaciones anunciadas como urgentes hace más de un año para resolver los problemas de contaminación en Playa Jardín "continúan sin comenzar y qué medidas piensa adoptar ante el nuevo episodio".

La líder de los socialistas tinerfeños se refiere, en sus críticas al Cabildo, a que en marzo de 2025 la corporación insular anunció, mediante un procedimiento de urgencia, la rehabilitación del emisario submarino de Punta Brava, conectado a la depuradora que se encuentra en este mismo barrio, justo al lado de Playa Jardín, y que fue señalado como principal fuente de los vertidos de 2024 y 2025.

Sin embargo, la documentación oficial remitida al PSOE por el Consejo Insular de Aguas, entidad dependiente del Cabildo, confirma -según Tamara Raya- que "a fecha de 2 de junio de 2026, las obras todavía no habían comenzado". "Los socialistas denunciamos públicamente este retraso y, apenas veinte días después, Playa Jardín registró un nuevo episodio de contaminación microbiológica".

Uno de los portavoces en la comparecencia del PSOE, Marco González, era alcalde de Puerto de la Cruz cuando se originó el anterior episodio de contaminación que obligó a cerrar Playa Jardín durante 349 días, entre el 3 de julio de 2024 y el 17 de junio de este 2025. Un mes después, fue sustituido al frente de la Alcaldía por Leopoldo Afonso (PP) por una moción de censura. Este caso, el más prolongado de vertidos residuales al mar en Tenerife, ha llevado a la justicia a abrir una investigación.

El procedimiento continúa en fase de digilencias previas en la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz. Se investiga al propio Marco González, a la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, y al gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara.

Consultado por este periódico, los equipos de gobierno del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento portuense aclarararon que darán las aclaraciones oportunas frente a las acusaciones del PSOE este viernes en una rueda de prensa.

El Grupo Municipal Socialista, mientras, ha presentado dos solicitudes de información: una dirigida al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y otra a la Dirección General de Salud Pública. El objetivo es conocer los parámetros de los análisis, las comunicaciones entre las administraciones y los documentos técnicos que motivaron la apertura y el cierre de la incidencia.

Marco González recalcó que "no existe constancia de que el Ayuntamiento decretara el cierre, informara a la ciudadanía o emprendiera alguna actuación pública durante los días en los que permaneció activa la incidencia".

“Lo que es una evidencia es que no hubo decreto de cierre ni comunicación a la población", subrayó el exalcalde socialista, para añadir: "No se cerró la playa como indicaba Salud Pública del Gobierno de Canarias y el Gobierno municipal continúa en absoluto silencio”, denunció. Salud Pública es la que tiene las competencias para alertar de episodios de contaminación y puede llegar a aconsejar el cierre de las zonas de baño, una decisión que deben tomar los ayuntamientos.

González destacó especialmente que el episodio coincidiera con la celebración de la noche de San Juan, organizada por el propio Ayuntamiento, cuando miles de personas acudieron al litoral del municipio. “Queremos saber quién tuvo acceso a la información trasladada por Salud Pública, qué actuaciones emprendió el Ayuntamiento, si se activó algún protocolo y si se adoptó alguna medida administrativa después de recibir la notificación”, añadió.