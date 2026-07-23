Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Este verano, disfruta de EL DÍA por solo 1 € al mes con acceso ilimitado

La nueva oferta de suscripción digital permite acceder durante dos meses a todos los contenidos por solo 1 € al mes, frente a los 6,99 € de la tarifa habitual, con un ahorro superior al 85%

EL DÍA lanza una oferta especial de verano para disfrutar de todos sus contenidos digitales por solo 1 € al mes durante los dos primeros meses, con más de un 85% de descuento sobre la tarifa habitual.

EL DÍA lanza una oferta especial de verano para disfrutar de todos sus contenidos digitales por solo 1 € al mes durante los dos primeros meses, con más de un 85% de descuento sobre la tarifa habitual. / ED / LOT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El verano invita a viajar, descansar y disfrutar del tiempo libre, pero estar informado de todo lo que pasa en Tenerife, Canarias, España y el mundo, no tiene por qué quedarse fuera de tus planes. EL DÍA pone en marcha una promoción especial para que puedas seguir toda la actualidad y disfrutar de las ventajas de ser suscriptor por un precio excepcional: solo 1 € al mes durante los dos primeros meses.

Una propuesta pensada para acercar la información digital a todos los lectores y que supone un ahorro de más del 85% sobre el precio habitual de 6,99 € al mes.

El compromiso de EL DÍA es ofrecer a sus suscriptores, una experiencia de lectura más completa y personalizada, adaptada a quienes buscan estar informados de forma permanente y con acceso inmediato a la información más relevante, mismo estando de vacaciones.

SUSCRÍBETE

La información que necesitas, siempre contigo

Con la suscripción digital, tendrás acceso ilimitado a todas las noticias de EL DÍA para mantenerte al día de la actualidad estés donde estés.

Ya sea durante una escapada, desde casa o mientras disfrutas de tus vacaciones, podrás consultar los contenidos desde cualquier dispositivo y acceder a la información de forma cómoda y sencilla.

SUSCRÍBETE

Más contenidos, más servicios y más ventajas

La experiencia de ser suscriptor va más allá de las noticias. La suscripción permite disfrutar también de newsletters exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados para recibir la información más relevante directamente.

Además, los lectores encontrarán nuevos pasatiempos premium para combinar la actualidad con momentos de entretenimiento y desconexión durante el verano.

Todo ello acompañado de una app más premium, pensada para ofrecer una experiencia digital más completa y facilitar el acceso a los contenidos estés donde estés.

Los suscriptores de EL DÍA también podrán formar parte del Club del Suscriptor, con acceso a diferentes beneficios exclusivos, como descuentos y sorteos, entre otras oportunidades.

Una manera de disfrutar de más ventajas y de formar parte de una comunidad de lectores que confían en EL DÍA para mantenerse informados.

SUSCRÍBETE

Una oportunidad para descubrir todas las ventajas

La promoción permite disfrutar de la suscripción por solo 1 € al mes durante dos meses, frente a los 6,99 € de la cuota mensual habitual. Una ocasión ideal para descubrir todo lo que ofrece la experiencia digital de EL DÍA y disfrutar de sus contenidos y servicios durante el verano.

Accede a toda la información, disfruta de contenidos exclusivos y descubre las ventajas de ser suscriptor por solo 1 € al mes durante los dos primeros meses.

Y recuerda: puedes cancelar cuando quieras.

SUSCRÍBETE

Información de calidad, siempre al alcance

En un entorno en el que la actualidad evoluciona a gran velocidad, contar con acceso permanente a fuentes de información fiables se convierte en un valor añadido. La oferta de EL DÍA busca acercar ese compromiso con el periodismo de calidad a un mayor número de lectores mediante una promoción limitada que reúne información, servicios exclusivos y ahorro en una sola suscripción.

Este verano, la actualidad no se detiene y EL DÍA invita a sus lectores a vivirla sin perderse ninguna noticia.

Noticias relacionadas y más

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede hoy mismo con un descuento más que especial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
  2. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  5. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  6. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  7. Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
  8. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla

Noche movida en las entrañas del Teide: Tenerife registra más de 600 terremotos en el enjambre más intenso desde febrero

Noche movida en las entrañas del Teide: Tenerife registra más de 600 terremotos en el enjambre más intenso desde febrero

Toda la actualidad de EL DÍA durante todo el verano por tan solo 1 € al mes

Toda la actualidad de EL DÍA durante todo el verano por tan solo 1 € al mes

La heladería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del pistacho: todas sus creaciones son artesanales y llevan el fruto seco

La heladería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del pistacho: todas sus creaciones son artesanales y llevan el fruto seco

Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo

El Gobierno de Puerto de la Cruz niega haber recibido una notificación de Salud Pública para cerrar Playa Jardín en la noche de San Juan

El Gobierno de Puerto de la Cruz niega haber recibido una notificación de Salud Pública para cerrar Playa Jardín en la noche de San Juan

Alerta por la desaparición de una mujer que necesita medicación en Santa Cruz de Tenerife: se solicita colaboración ciudadana urgente

Alerta por la desaparición de una mujer que necesita medicación en Santa Cruz de Tenerife: se solicita colaboración ciudadana urgente

La Plataforma Oceánica acerca a Tenerife a su ambición de ser el 'Silicon Valley' del Atlántico Medio

La Plataforma Oceánica acerca a Tenerife a su ambición de ser el 'Silicon Valley' del Atlántico Medio

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes
Tracking Pixel Contents