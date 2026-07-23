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Muere Ramiro Rivas García, historiador de referencia sobre la Guerra Civil y la represión franquista en Canarias

El investigador tinerfeño dedicó su trayectoria al estudio del golpe militar de 1936, la violencia política y la recuperación de una parte esencial de la historia reciente del Archipiélago

Ramiro Rivas García

Ramiro Rivas García / ED

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Ramiro Rivas García, historiador especializado en la Guerra Civil y la represión franquista en Canarias, murió este jueves tras una vida dedicada al estudio del golpe militar de 1936, la violencia política y sus consecuencias en el Archipiélago.

Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, Rivas centró su investigación doctoral en La Guerra Civil en Tenerife (1936-1939), un extenso trabajo sobre el desarrollo del golpe militar, la resistencia y la represión en la isla. La tesis, posteriormente publicada en libro, se convirtió en una referencia para el estudio de aquel periodo en Canarias y abrió una vía de investigación sobre las particularidades del conflicto en el ámbito insular.

A lo largo de su trayectoria publicó obras como Tenerife 1936. Sublevación militar: resistencia y represión, La evolución de la propiedad de la tierra en el Noroeste de Tenerife y …Y Franco salió de Tenerife, trabajos en los que abordó tanto los acontecimientos políticos de 1936 como los procesos sociales y económicos que han marcado la historia contemporánea de las islas.

Compaginó la investigación con la docencia como profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna y catedrático de Geografía e Historia. Su actividad académica estuvo acompañada por una constante participación en el debate público sobre el pasado reciente de Canarias y por su compromiso con la difusión del conocimiento histórico.

Rivas dedicó buena parte de su trabajo a la consulta de archivos y al análisis de fuentes documentales para reconstruir una etapa durante décadas marcada por el silencio y las interpretaciones enfrentadas. Sus investigaciones contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre la represión franquista en Tenerife y sobre las consecuencias sociales del golpe militar y la dictadura.

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Su fallecimiento supone una pérdida para los estudios históricos en Canarias, especialmente para quienes han investigado la República, la Guerra Civil y el franquismo en las islas. Su obra queda como una referencia para acercarse, desde la documentación y el rigor académico, a uno de los capítulos más complejos de la historia reciente del Archipiélago.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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