La Laguna premia con un 5% de descuento a los vecinos que domicilien sus impuestos municipales

Los vecinos de La Laguna que opten por domiciliar el pago de sus tributos municipales podrán seguir beneficiándose de una bonificación del 5%, una medida con la que el Ayuntamiento busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la gestión de los impuestos locales.

Esta ventaja fiscal está disponible para todos los contribuyentes que activen la domiciliación bancaria con una antelación mínima de dos meses respecto al inicio del período voluntario de pago de cada tributo. El trámite puede realizarse de forma telemática, a través de la Oficina Virtual del Contribuyente, o presencialmente en las oficinas municipales de atención ciudadana.

La bonificación alcanza a algunos de los impuestos y tasas más habituales, entre ellos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así como diversas tasas municipales relacionadas con quioscos, reservas de vía pública, entradas de vehículos o instalación de anuncios en dominio público.

La concejala de Hacienda, Paqui Rivero, destacó que el Ayuntamiento ha querido mantener este beneficio también en la nueva tasa de la basura, uno de los tributos que más dudas ha generado entre la ciudadanía en los últimos meses tras su implantación. Según detalló, La Laguna ha sido "uno de los pocos municipios" que ha respetado la domiciliación de los contribuyentes que ya tenían activada esta modalidad en ejercicios anteriores. "Quien haya solicitado esta fórmula con dos meses de antelación para el cobro de la nueva tasa de basura no tendrá que realizar ningún trámite añadido".

En el caso de la basura, el periodo voluntario de pago se ha fijado entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre

En el caso de este nuevo tributo, el período voluntario de pago se ha fijado de manera excepcional entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre de este año, mientras que la previsión municipal es que, a partir de 2027, pueda abonarse desde el 1 de abril.

Por otra parte, el Ayuntamiento precisó que las personas que se incorporen por primera vez al padrón de la tasa, como nuevos propietarios de viviendas o titulares de actividades económicas, podrán solicitar la domiciliación para beneficiarse del descuento en el ejercicio de 2027. En estos casos, recibirán previamente una notificación mediante carta certificada con la liquidación y toda la información sobre las distintas modalidades de pago disponibles.

El Consistorio recuerda además que el cargo de los recibos domiciliados suele efectuarse entre diez y quince días antes de que finalice el período voluntario de pago, lo que permite al contribuyente beneficiarse automáticamente de la rebaja sin necesidad de realizar gestiones adicionales cada año.

Junto a esta bonificación, La Laguna mantiene abierto un plan personalizado de pago, que permite fraccionar el abono de los tributos municipales sin intereses, una opción que permanecerá disponible para su solicitud hasta el próximo 1 de noviembre.