Guagüeando por Tenerife’: dos jóvenes se proponen recorrer en un año las 187 rutas de Titsa

Dos jóvenes estudiantes tinerfeñas se proponen recorrer en un año las 187 rutas de Titsa. Nayara Ravelo Álvarez y Lucía Hernández Pérez documentan y valoran sus viajes en un proyecto, 'Guagüeando por Tenerife', que difunden a través de las redes sociales. Todo comenzó en una parada de Las Mercedes (La Laguna). Nayara y Lucía estaban sentadas cuando vieron pasar una guagua con destino a El Bailadero, en Anaga, un lugar que ninguna de las dos tenía demasiado localizado. La curiosidad hizo el resto.

«No teníamos ni idea de dónde estaba y pensamos que estaría guay coger guaguas raras», recuerda Nayara. De aquella conversación surgió primero la idea de subirse a una línea cualquiera sin saber exactamente adónde las llevaría. Poco después, el planteamiento se volvió mucho más ambicioso: recorrer las 187 líneas de la red de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa).

Las dos jóvenes laguneras, de 17 (Lucía) y 18 años (Nayara), acaban de terminar el Bachillerato y esperan comenzar después del verano sus estudios universitarios en Magisterio de Primaria y Matemáticas, respectivamente. Mientras llega ese momento, han decidido aprovechar uno de los periodos vacacionales más largos de sus vidas para conocer Tenerife desde una perspectiva diferente: la ventanilla de una guagua.

Por el momento ya han completado alrededor de 15 líneas, cuyos recorridos documentan mediante vídeos breves en Instagram y TikTok y piezas más extensas en YouTube. En las dos primeras plataformas publican clips los lunes y los jueves, mientras que cada jueves suben a YouTube un vídeo más largo con el recorrido completo de la jornada.

Un Excel para organizar 187 rutas

Antes de lanzarse a la carretera, Nayara y Lucía trasladaron el mapa de líneas de Titsa a una hoja de cálculo de Exel. En ella anotaron los destinos, los horarios y las posibles combinaciones, agrupando los trayectos por zonas para aprovechar cada salida al máximo.

Su planificación contempla entre 40 y 50 jornadas de viaje inclidas rutas nocturnas como la 971 (Intercambiador - Barrio La Salud - Ofra, la 972 (Intercambiador - Barrio La Salud - Cuesta Piedra) o la a 974 (Intercambiador - Taco - Añaza - Santa María del Mar). No tienen fechas cerradas para todas ellas, ya que deben compaginar el proyecto con sus planes personales y, a partir de septiembre, con el comienzo de sus carreras universitarias.

Por eso, durante el verano intentarán avanzar todo lo posible. También prestarán atención a aquellas líneas que solo funcionan durante el curso escolar, aprovechando los días comprendidos entre el inicio de las clases en los institutos y el comienzo de la universidad.

Algunas excursiones se integrarán además en sus propios planes de ocio. «Si tenemos planes de tarde, está todo anotado», explica Lucía. Un día de playa, una visita a otro municipio o cualquier actividad puede convertirse en la oportunidad de completar varias líneas de su lista.

La primera experiencia del proyecto las llevó hasta Mesa del Mar (línea 021) . Desde entonces han viajado por distintos puntos del norte y del sur e incluso han dado la vuelta a la Isla aprovechando dos servicios que conectan ambas vertientes con rumbo a Icod de los Vinos y Costa Adeje.

La repercusión del proyecto también comienza a notarse dentro de las propias guaguas. Durante un trayecto en la línea 253 (La Laguna-Guamasa-El Portezuelo-Garimba) varios pasajeros las reconocieron y les desearon suerte para completar el desafío.

Paisajes que sorprenden

Más allá del objetivo numérico, el proyecto está permitiendo a las jóvenes descubrir lugares de Tenerife a los que probablemente nunca habrían llegado por iniciativa propia.

Lucía reconoce que una de las mayores sorpresas han sido los paisajes que ofrecen algunas líneas menos conocidas. «Con algunos sitios pienso que no estoy en Tenerife. Jamás hubiera ido de forma habitual», señala.

Entre sus recorridos favoritos se encuentra el de la línea 418, que conecta Costa Adeje con Valle de San Lorenzo. «Estoy obsesionada», admite sobre un trayecto que le permitió observar una parte de la Isla alejada de los desplazamientos turísticos y cotidianos más habituales.

El proyecto se convierte así en una forma de reivindicar la guagua no solo como medio de transporte, sino también como herramienta para conocer Tenerife. Las jóvenes consideran que muchas personas desconocen las posibilidades de la red pública y continúan utilizando el coche incluso en desplazamientos para los que existe una alternativa razonable.

Ponen como ejemplo la línea 050, que permite llegar hasta Punta del Hidalgo en unos 40 minutos. El coche puede reducir ligeramente el tiempo de viaje, pero esa diferencia desaparece cuando hay que buscar aparcamiento, especialmente durante los días de mayor afluencia a las zonas de costa.

«Ahora que hemos descubierto las guaguas, nos hemos dado cuenta de que no hay necesidad de tener coche y masificar más la isla», resume Nayara.

Una de cal y otra de arena

Guagüeando por Tenerife no se limita a grabar los paisajes o explicar los destinos. Nayara y Lucía también valoran cada línea mediante una rúbrica en la que tienen en cuenta aspectos como la puntualidad, los horarios, la frecuencia, el estado de los vehículos y la experiencia general del viaje.

Siempre que pueden intentan utilizar una misma línea en más de una ocasión para evitar que su valoración dependa de una única experiencia.

Las primeras conclusiones son desiguales. Algunas rutas las han sorprendido para bien, mientras que otras han dejado al descubierto problemas relacionados con el mantenimiento, la duración de los trayectos o la escasez de servicios.

Las dos estudiantes laguneras pretenden conocer su Isla desde una perspectiva diferente, la de la ventanilla de una guagua

Una de las situaciones que más les incomoda es comprobar que el tiempo anunciado por la aplicación no se corresponde con la duración real del viaje. «Lo peor es cuando te pone que son diez minutos de trayecto y te vas mentalizando, pero, de repente, son 40», explica Nayara.

Lucía añade que los viajes largos pueden resultar especialmente pesados cuando transcurren durante demasiado tiempo por núcleos urbanos. «Pasarte una hora y media dentro de una ciudad, sin paisajes llamativos, cuesta un poco», reconoce.

También han detectado deficiencias en el estado de algunos vehículos. En la línea 934, que conecta con Añaza y es utilizada diariamente por numerosos pasajeros, encontraron asientos deteriorados y otros desperfectos.

La 015, llena y con retrasos

Una de sus valoraciones más críticas ha sido para la línea 015, que comunica los intercambiadores de La Laguna y Santa Cruz a través de la TF-5.

Aunque se trata de uno de los servicios más frecuentes y populares de la Isla, las jóvenes consideran que está «sobrevalorado». Aseguran que suele circular con una elevada ocupación, que las colas son habituales y que rara vez cumple el tiempo de 15 minutos que aparece anunciado.

«Personalmente, nunca lo hemos hecho en menos de 20 minutos, y 20 ya es un día de ir rápido», explica Nayara.

Nayara y Lucía delante de una guagua de Titsa en el Intercambiador de La Laguna / María Pisaca

La gran cantidad de paradas y el elevado número de viajeros que utilizan la línea para acudir al trabajo o a sus centros de estudio condicionan el recorrido. Por ello, plantean la posibilidad de mantener el servicio actual, que resulta útil para quienes suben en los barrios de Santa Cruz, pero complementarlo con otra línea completamente directa entre ambos intercambiadores.

Nayara y Lucía tampoco parecen preocupadas por el ritmo. No se trata de acumular trayectos a cualquier precio, sino de disfrutar el recorrido, documentarlo y analizarlo. El objetivo continúa intacto: que, cuando termine el próximo verano, no quede ninguna línea de Titsa sin pasar por Guagüeando por Tenerife.

Reunión con el Cabildo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, mantuvieron este jueves un encuentro con Nayara y Lucía, para conocer su proyecto.Rosa Dávila, señaló que "la iniciativa de Nayara y Lucía tiene un enorme valor para Tenerife porque, a través de su propia experiencia, animan a miles de jóvenes a utilizar el transporte público y demuestran que la guagua es una alternativa real para desplazarse por la isla. Esto contribuye a fomentar una movilidad más sostenible, que es nuestro principal objetivo”.

García aseguró que la corporación está “tomando nota” de las aportaciones que realizan las estudiantes en sus vídeos, y agradeció a Nayara y Lucía generar contenidos que promueven “un cambio real de hábitos” en la forma de moverse por Tenerife.

Aunque abrieron la cuenta hace menos de un mes, algunos de sus vídeos suman más de 90.000 visitas en redes como Tiktok, y acumulan cientos de comentarios. El Cabildo de Tenerife ha invitado a las jóvenes a participar este lunes, 27 de julio, en el viaje inaugural de las nuevas guaguas de dos pisos en el norte de la isla, dirigidas a reforzar el servicio en las líneas 108 (Santa Cruz de Tenerife – Icod de los Vinos) y 100 (Santa Cruz de Tenerife – Puerto de la Cruz.

Todavía tienen, sin embargo, muchos kilómetros por delante. Entre sus asuntos pendientes se encuentra probar las nuevas guaguas de dos pisos presentadas recientemente por la corporación insular.

Sus familias pensaron inicialmente que completar las 178 líneas era una locura. Ahora, después de observar el trabajo de planificación y la acogida que están teniendo sus publicaciones, apoyan el proyecto.