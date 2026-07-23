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El guachinche del sur de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional a precios ajustados

Este establecimiento ofrece platos caseros y vistas a un entorno agradable

El establecimiento ofrece diferentes platos de la gastronomía canaria

El establecimiento ofrece diferentes platos de la gastronomía canaria / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

Tenerife todavía conserva lugares donde la cocina tradicional canaria es la gran protagonista. Uno de ellos es Guachinche La Fuente, un establecimiento situado en Arona, que destaca por sus platos caseros, raciones generosas y una excelente relación calidad-precio.

Ubicado en un entorno agradable, el local cuenta con una terraza con vistas que convierte al establecimiento en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de una comida y cena en la isla con buenas vistas.

Cocina de siempre

La propuesta gastronómica del guachinche apuesta por la cocina canaria tradicional, ofreciendo diferentes elaboraciones caseras que triunfan entre sus clientes. Entre sus propuestas se encuentran platos como:

  • Ensaladilla
  • Ropa vieja
  • Carne en salsa
  • Queso a la plancha
  • Croquetas

También cuenta con opciones como conejo frito o bacalao encebollado. Además, dependiendo el día de la semana, el establecimiento incorpora algunas especialidades como carne de cabra, costillas con papas y piña o pollo con mojo.

Postres caseros y vino

Los amantes del dulce pueden completar la experiencia gastronómica con diferentes postres caseros entre los que pueden encontrar elaboraciones como quesillo o tarta de la abuela entre otros.

El guachinche ofrece vino de la casa servido a granel, tanto tinto como blanco. No obstante, uno de los puntos fuertes el trato cercano que ofrece el personal, algo tan valorado por los clientes como la calidad de la comida.

Horario y ubicación

Guachinche La Fuente se encuentra en el Camino las Manchas, 3, en Arona. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus platos de la cocina tradicional.

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Abre de miércoles a sábado de 13:00 a 17:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de almuerzo. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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