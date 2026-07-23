Granadilla da otro paso para reducir los vertidos residuales con una nueva red de saneamiento para parte del casco

Granadilla de Abona, uno de los municipios más afectados en los últimos años por los vertidos provocados por la insuficiente red de saneamiento, inicia un proyecto llamado a convertirse en una de las principales actuaciones hidráulicas de la comarca.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos para licitar la primera fase de la Red Interior de Saneamiento de Granadilla-Este, una infraestructura que se ejecutará en el sector este del casco urbano -toda la zona que queda por debajo de la sede del Ayuntamiento, con una población de alrededor de 3.500 personas- y que permitirá canalizar las aguas residuales hacia la depuradora de Los Letrados -que también se encuentra en Granadilla- para su tratamiento.

La actuación, incluida en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2026, cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, financiado al 50% entre el Cabildo y el Ayuntamiento granadillero. El plazo previsto para su ejecución es de 16 meses, una vez se firme el acta de replanteo, mientras que la financiación se distribuirá entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

Aunque el proyecto se desarrollará en el este del núcleo urbano del casco de Granadilla, su alcance trasciende ese ámbito territorial. La nueva red permitirá recoger las aguas residuales de esta parte del municipio y conducirlas hasta la estación depuradora, reduciendo la presión sobre infraestructuras obsoletas y evitando que parte de esos vertidos acaben filtrándose al subsuelo o lleguen al litoral.

La actuación es fundamental para un municipio con graves problemas de saneamiento y vertidos al mar

La mejora cobra especial relevancia en un municipio que ha protagonizado en numerosas ocasiones cierres temporales de zonas de baño por la detección de contaminación microbiológica asociada a aguas residuales. Playas del litoral de Granadilla, especialmente en el entorno de El Médano y La Jaquita, han registrado en distintas ocasiones restricciones al baño debido a la presencia de parámetros incompatibles con la calidad exigida por la normativa sanitaria, una situación estrechamente vinculada a las carencias históricas de las infraestructuras de saneamiento y depuración. Con esta actuación, las administraciones buscan avanzar hacia el objetivo de vertido cero, considerado una de las prioridades de la política hidráulica insular.

El proyecto contempla la construcción de colectores, redes interiores y sistemas de impulsión que enlazarán las viviendas del sector este del casco con los colectores principales y las estaciones de bombeo que desembocan en la EDAR de Los Letrados. El diseño también permitirá mejorar el funcionamiento de la red en las zonas de medianías, reduciendo incidencias y optimizando el transporte de las aguas residuales hasta la depuradora.

Antes del inicio de las obras, el Ayuntamiento deberá formalizar la cesión de los terrenos necesarios para ejecutar la infraestructura, un requisito imprescindible para la adjudicación definitiva del contrato. La actuación forma parte de una estrategia más amplia para completar el saneamiento del municipio. Paralelamente, el Ayuntamiento impulsa la planificación de la futura Red Interior de Saneamiento de Granadilla-Oeste, con el objetivo de completar la cobertura del casco urbano y consolidar una red capaz de responder al crecimiento demográfico y reducir definitivamente los problemas de vertidos que durante años han afectado tanto al litoral como a la imagen turística del municipio.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que estas obras "son prioritarias para fortalecer los servicios públicos municipales" y representan "un modelo de isla que planifica en base al desarrollo sostenible y la cohesión territorial". A su juicio, la inversión permitirá mejorar la calidad de vida de la población y avanzar en el cumplimiento de la normativa europea sobre depuración de aguas residuales.

En la misma línea, la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, subrayó que la colaboración entre administraciones resulta esencial para que los ayuntamientos puedan afrontar proyectos de esta envergadura. Según explicó, la actuación responde a una demanda histórica del municipio y mejorará la gestión del agua, con efectos directos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía.