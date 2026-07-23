La DGT lo confirma: endurece los adelantamientos y los conductores tinerfeños tendrán que cumplir con esta nueva normativa a partir de octubre

La forma de adelantar en carretera cambiará a partir del próximo 1 de octubre de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación que afecta a los conductores. El objetivo de la normativa es reforzar la seguridad vial, especialmente en las zonas donde existe un riesgo para los usuarios más vulnerables.

Cambios para adelantar a los ciclistas

Uno de los cambios que más afecta a los conductores será la forma de adelantar a los ciclistas en vías interurbanas. La normativa exige una separación lateral mínima de 1,5 metros, pero la reforma va más allá y el conductor deberá reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía durante el adelantamiento.

Es decir, en una carretera convencional en la que los conductores pueden circular hasta 90 km/h, para adelantar a un ciclista deberán reducir la velocidad a 70 km/h durante el rebasamiento.

Prohibido adelantar con nieve en autopistas y autovías

Los adelantamientos con las condiciones metrológicas en contra son un peligro para la seguridad vial. Por ello, la reforma del RGC ha incluido que cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías, los conductores tendrán prohibido adelantar y únicamente podrán circular por el carril derecho.

El objetivo de esta medida es que el carril izquierdo quede libre para facilitar el paso de vehículos de emergencia y máquinas quitanieves, evitando que determinadas maniobras dificulten más la movilidad ante esta situación meteorológica.

Buscan garantizar más seguridad para los vehículos averiados

La nueva normativa también recoge cómo deben actuar los conductores cuando adelantan a vehículos inmovilizados por una avería, accidente o labores de emergencia.

En estos casos será obligatorio:

Mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros .

. Reducir la velocidad en 20 km/h respecto al límite de la vía.

La DGT busca reducir así el riesgo para quienes se encuentran trabajando o atendiendo una incidencia en carretera. Además, insisten que los automóviles que hayan sufrido una avería o emergencia en la carretera deben colocar el dispositivo de emergencia V-16 para alertar al resto de usuarios que circulen por la vía.

La DGT recuerda la obligación de colocar la baliza ante una avería o emergencia / Neomotor

Esta actualización comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de octubre de 2026. Quienes no las cumplan recibirán sanciones económicas, ya que la finalidad de esta modificación es adaptar la normativa de circulación a la evolución del tráfico.