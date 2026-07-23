Un coche con caseta de campaña y una yurta para pasar unas vacaciones en Tenerife: los anuncios irregulares se siguen colando en las plataformas de alojamientos turísticos

"Disfruta de las mejores vistas de Tenerife alojándote en una tienda de techo". Esta frase forma parte de un anuncio de las plataformas de alojamientos turísticos Booking y Airbnb, que ofrecen un vehículo con una caseta de campaña en el techo presentado como una vivienda vacacional en Radazul, en la costa del municipio de El Rosario. El precio: 70 euros la noche.

"Elige tu entorno y sumérgete totalmente en la naturaleza de la isla", detalla el anuncio, que añade: "Incluso puedes abrir la parte superior de la tienda y dormir bajo las estrellas observando uno de los cielos nocturnos más bellos del mundo. Ya sea con amigos, tu pareja, en familia o con tu mascota, ven a pasar un momento inolvidable en un alojamiento fuera de lo común".

La plataforma de Booking también ofrece otro alojamiento bajo la apariencia de alternativo en Tenerife: una yurta hecha completamente a mano en Arico por 48 euros la noche. Se trata de una vivienda tradicional, portátil y de forma circular, utilizada desde la antigüedad por los pueblos nómadas de las estepas de Asia Central.

Anuncios como estos siguen colándose en portales como Booking o Airbnb a pesar de que contravienen la normativa que regula los alojamientos turísticos en Canarias y de que las plataformas se comprometieron a retirar.

Acuerdo contra los anuncios irregulares

El Gobierno de Canarias firmó el año pasado acuerdos con estas webs para impedir la publicación de alojamientos que incumplan la normativa. En virtud de estos convenios, la Consejería de Turismo ha creado un canal de comunicación con estas plataformas para identificar y retirar aquellas ofertas que carezcan del número de registro obligatorio o que no puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Esta medida ha permitido eliminar cientos de anuncios de este tipo en todo el archipiélago a lo largo de 2025.

Entre los anuncios irregulares se encuentran precisamente tiendas de campaña, furgonetas camperizadas y yurtas, además de barcos. La iniciativa forma parte del protocolo creado para la notificación y desactivación de estas propuestas, que establece un procedimiento claro y eficaz para la eliminación de las que han sido identificadas por las autoridades por ser contrarias de forma manifiesta a la normativa de la comunidad autónoma y a los términos de servicio de la plataforma.

Sin embargo, meses después de la puesta en marcha de este sistema, todavía continúan apareciendo en las plataformas anuncios de alojamientos que plantean dudas sobre su adecuación a la normativa vigente. Casos como los anteriores, pese al proceso de eliminación impulsado por la nueva regulación, aún se siguen colando ofertas que, en principio, no deberían comercializarse como viviendas vacacionales.

Tras una consulta de EL DÍA sobre los dos anuncios referidos de Tenerife, la consejera de Turismo del Ejecutivo Regional ha anunciado que pedirá, a través de este mismo canal, la retirada de estas propuestas.

Un coche con tienda de campaña en el techo

El caso del todoterreno es uno de los que están en proceso de retirada. Se trata de un vehículo turismo Kia Stonic equipado con una tienda de campaña de techo, también denominada como roof tent, con un dormitorio único de 140 centímetros de ancho y 106 de alto. Aunque la unidad es móvil, el anuncio ubica el vehículo de forma fija en Radazul, como si se tratara de una vivienda.

El anuncio promete una experiencia inmersiva con todas las necesidades cubiertas, como una ducha solar portátil, una mesa con dos sillas, una nevera portátil, un hornillo de gas y diferentes utensilios de cocina. Sin embargo, más allá del atractivo de la experiencia, el alojamiento continúa siendo un vehículo turismo equipado con una tienda de campaña acoplada al techo. Esta circunstancia no se ajusta a la normativa que regula los alojamientos vacacionales en Canarias, ya que un automóvil no tiene la consideración jurídica de vivienda.

La legislación autonómica exige que los alojamientos comercializados bajo esta modalidad cumplan determinados requisitos de habitabilidad, seguridad, salubridad y adecuación urbanística, condiciones que un vehículo de estas características no puede acreditar. Además, la normativa diferencia claramente las viviendas vacacionales de otras modalidades de alojamiento turístico, lo que pone en cuestión la comercialización de este tipo de propuestas como si se tratara de una vivienda destinada al uso turístico.

Anuncio en la aplicación de Airbnb de un vehículo turismo con una tienda acoplada en el techo / E.D

Una yurta mongola en Arico Viejo

El caso de la yurta también llama la atención. Una yurta mongola está anunciada como vivienda vacacional en un entorno rural por 146 euros por tres noches. Por su ubicación en las medianías, la 'vivienda' no cuenta con conexión a internet y es necesario un vehículo para acceder al terreno.

Está equipada con una ducha, una barbacoa y una cocina de gas. Sin embargo, su clasificación como vivienda vacacional también es dudosa, ya que, por regla general, una yurta es una estructura desmontable que no tiene la consideración jurídica de vivienda. Además, para destinarse al alquiler vacacional debe cumplir la normativa urbanística, reunir las condiciones de habitabilidad y seguridad exigidas por la legislación y contar con el correspondiente registro turístico.

Anuncio en la aplicación de Booking de una yurta en Arico / E.D

Con la normativa actual, el Gobierno de Canarias pretende depurar la oferta turística y evitar que se cuelen en las plataformas casos como los anteriores que no cumplen con los requisitos fijados tanto a nivel nacional como regional.