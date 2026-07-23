La carretera que une San Juan de la Rambla y La Guancha será más segura, accesible y preparada para impulsar el transporte público en el norte de Tenerife

La carretera insular TF-351, que une los municipios tinerfeños de San Juan de la Rambla y La Guancha, afronta una transformación integral con un proyecto que permitirá mejorar la seguridad vial, modernizar el transporte público y renovar una infraestructura estratégica para la movilidad del norte de Tenerife por la que circulan alrededor de 3.000 vehículos al día.

El Cabildo de Tenerife ha sacado a exposición pública el proyecto de rehabilitación de esta vía, tras la aprobación inicial del expediente por parte del Consejo de Gobierno insular. La actuación abarcará los 5,3 kilómetros de la carretera, desde el punto kilométrico 0+000 hasta su enlace con la TF-342, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y un presupuesto de 3,4 millones de euros.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó que esta intervención responde al compromiso del Cabildo de modernizar la red viaria insular mediante actuaciones integrales que incrementen la seguridad, mejoren la comodidad de la conducción y adapten las carreteras a las necesidades actuales de movilidad.

Uno de los principales avances del proyecto será el impulso al transporte público. Las actuales paradas de guaguas serán remodeladas para adaptarlas a los criterios de accesibilidad y, siempre que las condiciones de la carretera lo permitan, se habilitarán apartaderos que facilitarán la parada de los vehículos de transporte colectivo sin interferir en el tráfico, mejorando la seguridad tanto de los pasajeros como del resto de usuarios de la vía.

La actuación también contempla importantes mejoras en materia de seguridad vial, con la sustitución de barreras de protección por sistemas homologados, la construcción y adecuación de malecones y la instalación de nuevos elementos de contención en los puntos donde existe mayor riesgo para la circulación.

En paralelo, se llevará a cabo una rehabilitación integral del firme. En los tramos rústicos se aplicará un sistema de reciclado "in situ" del pavimento mediante emulsión bituminosa, mientras que en las zonas urbanas se procederá al fresado del asfalto existente antes de extender una nueva capa de rodadura.

El proyecto incluye además la renovación completa de la señalización horizontal y vertical con materiales de alta durabilidad y la modernización del sistema de drenaje mediante la mejora de cunetas, el aumento de la capacidad hidráulica de la carretera y la sustitución de las rejas existentes por otras más eficientes.

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Según explicó Arteaga, esta actuación forma parte del plan estratégico del Cabildo para la mejora de la red viaria de Tenerife, un programa que contempla más de 80 actuaciones hasta 2029 con el objetivo de disponer de carreteras más seguras, accesibles y adaptadas a una movilidad más eficiente y sostenible. Con esta intervención, la TF-351 mejorará notablemente sus condiciones de circulación y ofrecerá un servicio más seguro tanto para los conductores como para los usuarios del transporte público.