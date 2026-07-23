Capacidad para 32 camas y climatización renovada: el HUC culmina la reforma integral de la planta 10 par de Oncología

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha finalizado las obras de reforma integral de la planta 10 par de Hospitalización, destinada al servicio de Oncología. La intervención ha permitido acondicionar un espacio de más de 700 metros cuadrados y 32 camas de capacidad, orientado a elevar el confort de los enfermos, sus acompañantes y el personal sanitario.

Los trabajos, ejecutados en un plazo de nueve semanas, responden a una petición histórica formulada por los usuarios y trabajadores del centro. La reforma ha abarcado la renovación completa de los pasillos, las zonas de tránsito, los sistemas de información y telecomunicaciones, así como un total de trece habitaciones dobles y seis individuales.

Pasillos reformados de la planta 10 par de oncología del HUC / E. D.

Climatización y ejecución con recursos propios

Uno de los avances más destacados del proyecto ha sido la implantación de la primera fase del sistema de climatización, diseñado para atenuar las altas temperaturas durante la época estival y garantizar unas condiciones ambientales óptimas en el área asistencial.

Más de 700 metros cuadrados y 32 camas habilitadas.

13 habitaciones dobles y 6 habitaciones individuales.

El 95% de las obras fue realizado por el personal de mantenimiento del HUC y dirigido por la dirección de ingeniería, infraestructuras y tecnologías del HUC.

Un área asistencial con más de 1.200 ingresos al año

La unidad de Hospitalización de Oncología dispone de un equipo humano compuesto por más de 50 profesionales —14 facultativos oncólogos, 17 enfermeras, 16 técnicos auxiliares (TCAE), supervisión, personal administrativo, celadores y equipo de limpieza—. A lo largo del año 2025, esta planta registró un total de 1.231 ingresos.

Con la culminación de esta obra, el HUC da un paso más en la estrategia de modernización de sus infraestructuras para ofrecer un entorno asistencial más humano, funcional y confortable.