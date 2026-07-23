Capacidad para 32 camas y climatización renovada: el HUC culmina la reforma integral de la planta 10 par de Oncología
La actuación en el centro adscrito a la Consejería de Sanidad abarca la renovación completa de trece habitaciones dobles y seis individuales, pasillos y redes de telecomunicación
El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha finalizado las obras de reforma integral de la planta 10 par de Hospitalización, destinada al servicio de Oncología. La intervención ha permitido acondicionar un espacio de más de 700 metros cuadrados y 32 camas de capacidad, orientado a elevar el confort de los enfermos, sus acompañantes y el personal sanitario.
Los trabajos, ejecutados en un plazo de nueve semanas, responden a una petición histórica formulada por los usuarios y trabajadores del centro. La reforma ha abarcado la renovación completa de los pasillos, las zonas de tránsito, los sistemas de información y telecomunicaciones, así como un total de trece habitaciones dobles y seis individuales.
Climatización y ejecución con recursos propios
Uno de los avances más destacados del proyecto ha sido la implantación de la primera fase del sistema de climatización, diseñado para atenuar las altas temperaturas durante la época estival y garantizar unas condiciones ambientales óptimas en el área asistencial.
- Más de 700 metros cuadrados y 32 camas habilitadas.
- 13 habitaciones dobles y 6 habitaciones individuales.
- El 95% de las obras fue realizado por el personal de mantenimiento del HUC y dirigido por la dirección de ingeniería, infraestructuras y tecnologías del HUC.
Un área asistencial con más de 1.200 ingresos al año
La unidad de Hospitalización de Oncología dispone de un equipo humano compuesto por más de 50 profesionales —14 facultativos oncólogos, 17 enfermeras, 16 técnicos auxiliares (TCAE), supervisión, personal administrativo, celadores y equipo de limpieza—. A lo largo del año 2025, esta planta registró un total de 1.231 ingresos.
Con la culminación de esta obra, el HUC da un paso más en la estrategia de modernización de sus infraestructuras para ofrecer un entorno asistencial más humano, funcional y confortable.
- Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
- Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
- Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
- Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
- Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
- Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias