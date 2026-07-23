Los jóvenes agricultores de Canarias ratifican que "del campo se puede vivir"

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, "la universidad del sector primario de Canarias", como la definió la alcaldesa, Sandra Izquierdo, recibió a un grupo de cinco agricultores y dos ganaderos de siete islas para conocer sus experiencias. Las jornadas contaron con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero autonómico del área, Narvay Quintero. El encuentro focalizó el debate en el relevo generacional en el campo canario.

La conclusión es que trabajar en el campo es complicado pero se puede vivir de la tierra con dignidad a través de la cultura del esfuerzo y de mucho trabajo. Esta idea mueve a los 250 isleños que se han incorporado en dos años a la actividad. Formación y comercialización son los dos factores claves para salir adelante a nivel individual y alimentar lo colectivo porque del campo se puede vivir.

Rentabilidad económica, social y ambiental. Conceptos que resumen el inicio de un cambio de ciclo para romper los mitos negativos que llevan siglos relacionándose con el campo. Sheila. José Alberto, Carlina o Héctor, entre otros compañeros de toda Canarias, lo confirman. Por ejemplo, sacrificio sí, pero como en todos los ámbitos, sin necesidad de jornadas de doce horas. La mayoría lo llevan en la sangre, pero todos han combinado el trabajo directo para cultivar con la formación. Son un ejemplo de que el relevo generacional es posible.

(Habrá ampliación)