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Los jóvenes agricultores de Canarias ratifican que "del campo se puede vivir"

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria organizó un encuentro en Tenerife para impulsar un relevo generacional imprescindible para el futuro de las Islas

Un agricultor con la guataca en una finca de papas de Icod el Alto, Los Realejos

Un agricultor con la guataca en una finca de papas de Icod el Alto, Los Realejos / Arturo Jiménez / t

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, "la universidad del sector primario de Canarias", como la definió la alcaldesa, Sandra Izquierdo, recibió a un grupo de cinco agricultores y dos ganaderos de siete islas para conocer sus experiencias. Las jornadas contaron con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero autonómico del área, Narvay Quintero. El encuentro focalizó el debate en el relevo generacional en el campo canario.

La conclusión es que trabajar en el campo es complicado pero se puede vivir de la tierra con dignidad a través de la cultura del esfuerzo y de mucho trabajo. Esta idea mueve a los 250 isleños que se han incorporado en dos años a la actividad. Formación y comercialización son los dos factores claves para salir adelante a nivel individual y alimentar lo colectivo porque del campo se puede vivir.

Rentabilidad económica, social y ambiental. Conceptos que resumen el inicio de un cambio de ciclo para romper los mitos negativos que llevan siglos relacionándose con el campo. Sheila. José Alberto, Carlina o Héctor, entre otros compañeros de toda Canarias, lo confirman. Por ejemplo, sacrificio sí, pero como en todos los ámbitos, sin necesidad de jornadas de doce horas. La mayoría lo llevan en la sangre, pero todos han combinado el trabajo directo para cultivar con la formación. Son un ejemplo de que el relevo generacional es posible.

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