El calor y la calima continúan en Tenerife: la Aemet prevé hasta 32 grados

Tenerife amanece este jueves con calima en altura, cielos poco nubosos y temperaturas que podrán alcanzar los 30 o 32 grados en puntos del sur de la Isla y del área metropolitana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada estable en Canarias, aunque con calor en varias islas, rachas fuertes de viento en zonas expuestas y calima en niveles altos. En Tenerife, el ambiente será cálido durante buena parte del día, especialmente en medianías de la vertiente sur y en zonas bajas del sur.

En el litoral norte se esperan intervalos nubosos, mientras que en el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos. En las cumbres centrales, la nubosidad tenderá a aumentar durante las horas centrales de la jornada.

Santa Cruz de Tenerife llegará a los 30 grados

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en zonas de interior. El ascenso será más claro en la vertiente sur, donde la Aemet espera valores de entre 30 y 32 grados.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión apunta a una mínima de 23 grados y una máxima de 30, en un día marcado por la calima en altura y el viento del nordeste.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque será fuerte en la vertiente sur del área metropolitana y en los extremos sureste y noroeste. En estas zonas no se descartan rachas muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Gran Canaria, la isla con más calor

En el conjunto de Canarias, el episodio de calor más acusado se espera en Gran Canaria. La Aemet prevé que se puedan superar los 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste, así como en zonas más bajas del sureste.

En el litoral norte grancanario habrá intervalos nubosos, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. El viento del nordeste será fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo oeste, donde son probables las rachas muy fuertes. En las costas del sur se esperan brisas.

Calima en altura en Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote, se esperan intervalos nubosos en el norte, que tenderán a cielos poco nubosos a lo largo del día. En el resto de zonas predominará el tiempo abierto. Habrá calima en altura y temperaturas con pocos cambios, aunque no se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en la mitad sur. El viento será fuerte en zonas de interior de la mitad sur, con rachas muy fuertes principalmente durante las horas nocturnas.

En Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos, salvo en el litoral oeste durante las horas nocturnas. Las temperaturas no experimentarán cambios relevantes y se alcanzarán los 30 grados en zonas de interior y del litoral sureste. El viento soplará fuerte en el litoral oeste y en el sur de Jandía, donde son probables las rachas muy fuertes.

La Gomera también alcanzará los 32 grados en medianías

En La Gomera, la jornada será poco nubosa, con intervalos en el litoral norte. La calima estará presente en altura y las temperaturas podrán subir ligeramente en medianías del sur, donde se espera que se alcancen entre 30 y 32 grados.

El viento será moderado del nordeste, aunque fuerte en la vertiente este y en el noroeste, con probables rachas muy fuertes. En las costas del sur predominarán las brisas.

La Palma y El Hierro, con calima ligera y viento en litorales

En La Palma, el cielo estará poco nuboso, con intervalos en el litoral norte y este y apertura de claros durante las horas centrales. Se espera calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en la vertiente oeste. El viento será fuerte en los litorales sureste y noroeste, donde podrían darse rachas muy fuertes.

En El Hierro, habrá cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte, donde se esperan intervalos nubosos. La calima será ligera en altura y las máximas podrán experimentar algún ligero ascenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en las vertientes sur. El viento soplará con intervalos fuertes en los litorales este y oeste.

Precaución por viento y mar de fondo

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6 y ocasionalmente 7. Habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del nordeste con olas de 1 a 2 metros.

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En las costas del sur y suroeste de las islas, el viento será variable de fuerza 1 a 3, también con marejadilla o marejada.