Cajamar traslada su oficina para mejorar la atención al cliente

Cajamar cambia la ubicación de su oficina en el municipio de Candelaria a un emplazamiento más céntrico, accesible y adaptado a las necesidades actuales de particulares, autónomos y empresas. Así, la nueva sucursal está situada en la calle Obispo Pérez Cáceres, número 54, y dispone de unas instalaciones que permiten mejorar los espacios destinados a la atención de socios y clientes, reforzando la calidad del servicio que la entidad presta en el municipio.

La nueva oficina cuenta con unos espacios amplios, tecnológicamente actualizados y diseñados para mejorar la experiencia de atención personalizada, manteniendo el trato cercano y profesional que caracteriza a Cajamar. La sucursal ha sido concebida para ofrecer una mayor comodidad a clientes y empleados, así como para facilitar el acceso a los servicios financieros de la entidad de una manera más ágil y eficiente.

Acto de inauguración

El acto de inauguración contado con la asistencia de la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, y del concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de Candelaria, Airam Pérez, quienes han podido conocer las nuevas instalaciones de la mano de la directora de Zona Tenerife y Lanzarote de la Dirección Territorial de Cajamar en Canarias, María Hernández, y del equipo de la oficina, encabezado por la directora, María Jesús Canoura; el interventor, Alejandro Marrero; y la gestora comercial, Mederi Thais Santana.

María Hernández ha destacado que “Candelaria es un municipio con un gran dinamismo económico y social y para Cajamar es fundamental seguir contribuyendo a su desarrollo, apoyando con cercanía a las empresas, comercios y personas”. Y ha añadido: “Las oficinas siguen siendo un elemento clave dentro de nuestro modelo de atención, porque son el espacio donde podemos ofrecer una atención personaliza y especializada, conociendo de primera mano las necesidades de nuestros clientes. Con estas nuevas instalaciones queremos seguir ofreciendo un servicio de calidad, apoyándonos en la experiencia y capacidades de nuestro equipo”.

Con esta nueva oficina Cajamar continúa consolidando su presencia en las Islas Canarias, donde cuenta con una red de 36 oficinas, contribuyendo a su desarrollo económico y social, manteniendo la cercanía, la vocación de servicio y el compromiso con el territorio que caracterizan su modelo de banca cooperativa.