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Candelaria

Cajamar traslada su oficina para mejorar la atención al cliente

El nuevo emplazamiento en el número 54 de la calle Obispo Pérez Cáceres es más céntrico acesible y adaptado

Los participantes en el acto de inauguración de la nueva sucursal de Cajamar en Candelaria

Los participantes en el acto de inauguración de la nueva sucursal de Cajamar en Candelaria / E.D.

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Candelaria

Cajamar cambia la ubicación de su oficina en el municipio de Candelaria a un emplazamiento más céntrico, accesible y adaptado a las necesidades actuales de particulares, autónomos y empresas. Así, la nueva sucursal está situada en la calle Obispo Pérez Cáceres, número 54, y dispone de unas instalaciones que permiten mejorar los espacios destinados a la atención de socios y clientes, reforzando la calidad del servicio que la entidad presta en el municipio.

 La nueva oficina cuenta con unos espacios amplios, tecnológicamente actualizados y diseñados para mejorar la experiencia de atención personalizada, manteniendo el trato cercano y profesional que caracteriza a Cajamar. La sucursal ha sido concebida para ofrecer una mayor comodidad a clientes y empleados, así como para facilitar el acceso a los servicios financieros de la entidad de una manera más ágil y eficiente.

Acto de inauguración

 El acto de inauguración contado con la asistencia de la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, y del concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de Candelaria, Airam Pérez, quienes han podido conocer las nuevas instalaciones de la mano de la directora de Zona Tenerife y Lanzarote de la Dirección Territorial de Cajamar en Canarias, María Hernández, y del equipo de la oficina, encabezado por la directora, María Jesús Canoura; el interventor, Alejandro Marrero; y la gestora comercial, Mederi Thais Santana.

 María Hernández ha destacado que “Candelaria es un municipio con un gran dinamismo económico y social y para Cajamar es fundamental seguir contribuyendo a su desarrollo, apoyando con cercanía a las empresas, comercios y personas”. Y ha añadido: “Las oficinas siguen siendo un elemento clave dentro de nuestro modelo de atención, porque son el espacio donde podemos ofrecer una atención personaliza y especializada, conociendo de primera mano las necesidades de nuestros clientes. Con estas nuevas instalaciones queremos seguir ofreciendo un servicio de calidad, apoyándonos en la experiencia y capacidades de nuestro equipo”.

Noticias relacionadas y más

 Con esta nueva oficina Cajamar continúa consolidando su presencia en las Islas Canarias, donde cuenta con una red de 36 oficinas, contribuyendo a su desarrollo económico y social, manteniendo la cercanía, la vocación de servicio y el compromiso con el territorio que caracterizan su modelo de banca cooperativa.

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