El alisio ganará fuerza este viernes en Tenerife, con rachas de más de 80 km/h y temperaturas por encima de los 30 grados
La calima ligera se mantendrá en altura, especialmente en la provincia oriental, mientras el viento soplará con fuerza en buena parte del Archipiélago
Canarias afrontará este viernes una jornada marcada por el alisio fuerte, que dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en distintos puntos del Archipiélago, mientras las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y la calima ligera seguirá presente en niveles altos, principalmente en las islas orientales.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en general, aunque con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas se mantendrán estables, aunque podrían descender ligeramente las máximas en medianías y cumbres. Aun así, el calor seguirá siendo intenso en algunos puntos y no se descarta alcanzar los 34 grados en zonas de interior orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. También se podrán superar los 30 grados en zonas del sur y este de Tenerife, así como en áreas del sur de La Gomera y El Hierro.
El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. El alisio soplará fuerte y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en Lanzarote, la mitad sur de Fuerteventura y las zonas bajas del sureste y noroeste del resto de islas. En el sur del macizo de Jandía las rachas podrán superar los 80 kilómetros por hora.
En el mar se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 5 o 6, que podrán arreciar hasta fuerza 6 o 7, con marejada o fuerte marejada y áreas de mar gruesa. Además, habrá mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.
La previsión por islas
En Tenerife, las temperaturas podrán superar los 30 grados en zonas orientadas al sur y este, con una máxima de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife. El viento será fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, y también se esperan rachas muy fuertes en la fachada sur del área metropolitana, especialmente a últimas horas.
En La Gomera, se alcanzarán los 30 grados en puntos de la vertiente sur y las rachas de viento podrán superar localmente los 80 km/h. San Sebastián de La Gomera llegará a los 28 grados.
En La Palma, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y no se descartan 30 grados en zonas del oeste. Santa Cruz de La Palma tendrá una máxima de 26 grados.
En El Hierro, se podrán alcanzar los 30 grados en zonas orientadas al sur, aunque Valverde tendrá una máxima de 21 grados. El alisio será fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste.
Lanzarote tendrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte y calima ligera en altura. Arrecife alcanzará los 28 grados.
En Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos, con intervalos en el oeste. El viento será fuerte y las rachas podrán superar los 80 km/h en la vertiente sur de Jandía. Puerto del Rosario tendrá una máxima de 28 grados.
En Gran Canaria, predominarán los cielos despejados, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. Se podrán alcanzar los 34 grados en zonas de interior del sur y oeste, mientras que Las Palmas de Gran Canaria tendrá 23 grados de mínima y 26 de máxima. El viento soplará fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes.
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