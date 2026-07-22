Tenerife refuerza su apuesta tecnológica con nuevos espacios y una plataforma pública de inteligencia artificial

El Cabildo de Tenerife reforzará durante 2026 sus infraestructuras científicas y digitales mediante dos actuaciones destinadas a ampliar la capacidad tecnológica de la Isla. Por un lado, la corporación insular aportará 850.000 euros adicionales al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) para modernizar y ampliar sus instalaciones. Por otro, desarrollará junto al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) una plataforma pública de inteligencia artificial y supercomputación al servicio de las administraciones, los municipios y la ciudadanía.

La inversión en el PCTT responde al elevado nivel de ocupación de sus instalaciones y al aumento de la demanda de espacios por parte de empresas innovadoras interesadas en desarrollar sus proyectos desde Tenerife.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. / E.D.

La aportación específica de capital iniciada en 2025 pasará de 567.172 a 1.417.172 euros tras la incorporación de los 850.000 euros. Asimismo, el crédito presupuestado para este proyecto en el ejercicio de 2026 se eleva de 681.000 a 1.531.000 euros.

Una inversión extraordinaria

Esta financiación será independiente de la inversión plurianual de 1,362 millones de euros destinada a la construcción de la Sala Limpia de Cuevas Blancas, un proyecto que ya se encuentra en marcha.

La segunda línea de actuación se desarrollará mediante un convenio entre el Cabildo y el ITER para crear una infraestructura compartida de inteligencia artificial y supercomputación. La plataforma permitirá alojar asistentes inteligentes, sistemas de automatización, herramientas de análisis avanzado de datos y otros servicios digitales reutilizables por el Cabildo, los ayuntamientos y el resto del sector público insular.

El acuerdo se enmarca en la Estrategia de Modernización del Cabildo y en el Plan Director de Innovación de Tenerife. Entre sus objetivos figuran la automatización de trámites administrativos, la mejora de la gestión del conocimiento y el uso de los datos para facilitar la toma de decisiones y diseñar nuevos servicios públicos.