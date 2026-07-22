Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

Innovación

Tenerife refuerza su apuesta tecnológica con nuevos espacios y una plataforma pública de inteligencia artificial

El Cabildo destina 850.000 euros adicionales al Parque Científico y acuerda con el ITER desarrollar una infraestructura de IA y supercomputación para las administraciones

Vista general de las instalaciones del ITER en Granadilla de Abona

Vista general de las instalaciones del ITER en Granadilla de Abona / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife reforzará durante 2026 sus infraestructuras científicas y digitales mediante dos actuaciones destinadas a ampliar la capacidad tecnológica de la Isla. Por un lado, la corporación insular aportará 850.000 euros adicionales al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) para modernizar y ampliar sus instalaciones. Por otro, desarrollará junto al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) una plataforma pública de inteligencia artificial y supercomputación al servicio de las administraciones, los municipios y la ciudadanía.

La inversión en el PCTT responde al elevado nivel de ocupación de sus instalaciones y al aumento de la demanda de espacios por parte de empresas innovadoras interesadas en desarrollar sus proyectos desde Tenerife.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife+-

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. / E.D.

La aportación específica de capital iniciada en 2025 pasará de 567.172 a 1.417.172 euros tras la incorporación de los 850.000 euros. Asimismo, el crédito presupuestado para este proyecto en el ejercicio de 2026 se eleva de 681.000 a 1.531.000 euros.

Una inversión extraordinaria

Esta financiación será independiente de la inversión plurianual de 1,362 millones de euros destinada a la construcción de la Sala Limpia de Cuevas Blancas, un proyecto que ya se encuentra en marcha.

La segunda línea de actuación se desarrollará mediante un convenio entre el Cabildo y el ITER para crear una infraestructura compartida de inteligencia artificial y supercomputación. La plataforma permitirá alojar asistentes inteligentes, sistemas de automatización, herramientas de análisis avanzado de datos y otros servicios digitales reutilizables por el Cabildo, los ayuntamientos y el resto del sector público insular.

Noticias relacionadas y más

El acuerdo se enmarca en la Estrategia de Modernización del Cabildo y en el Plan Director de Innovación de Tenerife. Entre sus objetivos figuran la automatización de trámites administrativos, la mejora de la gestión del conocimiento y el uso de los datos para facilitar la toma de decisiones y diseñar nuevos servicios públicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
  2. Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
  3. Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
  4. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  5. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  6. Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
  7. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  8. Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo

Una pelea entre 10 pasajeros obliga a un vuelo de easyJet a regresar al aeropuerto de Tenerife Sur

Una pelea entre 10 pasajeros obliga a un vuelo de easyJet a regresar al aeropuerto de Tenerife Sur

Tenerife amplía de 2 a 11 las plazas para autocaravanas en Las Lajas, en Adeje

Tenerife amplía de 2 a 11 las plazas para autocaravanas en Las Lajas, en Adeje

Tenerife refuerza su apuesta tecnológica con nuevos espacios y una plataforma pública de inteligencia artificial

Tenerife refuerza su apuesta tecnológica con nuevos espacios y una plataforma pública de inteligencia artificial

Adiós a los atascos y los problemas de lluvias: la carretera Santa Cruz-La Laguna contará con rotonda, un único carril por sentido y drenaje contra riadas

Adiós a los atascos y los problemas de lluvias: la carretera Santa Cruz-La Laguna contará con rotonda, un único carril por sentido y drenaje contra riadas

Así es la taberna marinera con locales en Tajao y Playa San Juan, en Tenerife: buenas raciones y relación cantidad-precio

Así es la taberna marinera con locales en Tajao y Playa San Juan, en Tenerife: buenas raciones y relación cantidad-precio

Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz

Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz

El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla

El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla

La Aemet avisa de más calor en Tenerife: las temperaturas seguirán subiendo hasta el fin de semana

Tracking Pixel Contents