Tenerife focaliza en los servicios públicos urgentes la cooperación con los municipios medianos de la Isla

El Cabildo de Tenerife destinará más de 1,8 millones de euros a financiar obras municipales urgentes en nueve localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes. El programa permitirá que cada ayuntamiento reciba hasta 200.000 euros para acometer actuaciones relacionadas principalmente con la renovación, ampliación, reparación y conservación de las redes de abastecimiento de agua potable.

El Consejo de Gobierno insular aprobó este miércoles el Programa de Obras Municipales Prioritarias para 2026, concebido como una herramienta ágil para atender intervenciones que no pueden esperar a su incorporación a los grandes planes plurianuales. La iniciativa busca dar una respuesta rápida a averías, deficiencias o necesidades sobrevenidas en servicios públicos que son competencia directa de los municipios.

La prioridad serán las infraestructuras de abastecimiento, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua y mejorar el funcionamiento de las redes locales. Las ayudas podrán cubrir tanto la ejecución de las obras como la redacción de los proyectos técnicos y los presupuestos necesarios para ponerlas en marcha.

De forma excepcional, los ayuntamientos podrán solicitar que los fondos se destinen a otras actuaciones vinculadas a servicios municipales de prestación obligatoria. Para ello deberán justificar el carácter urgente de la intervención y la necesidad de disponer de financiación insular.

Posibles beneficiarios de la subvención

Los municipios contarán con un plazo de 20 días desde la publicación del programa para presentar las actuaciones que pretendan desarrollar. Las obras financiadas deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2028. Los posibles beneficiarios son Candelaria, Guía de Isora, GüÏmar, Icod de los Vinos, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, San Miguel y Tacoronte

El programa pretende complementar los grandes instrumentos de cooperación municipal con una línea de financiación más flexible. El Cabildo considera que los planes plurianuales permiten abordar proyectos estructurales, pero no siempre ofrecen la rapidez necesaria para afrontar problemas puntuales en las redes de servicios públicos.

Un plan insular de casi 81 millones

El Consejo de Gobierno también dio luz verde al nuevo Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, que será elevado al pleno previsto para el próximo 31 de julio. El documento movilizará cerca de 81 millones de euros y se centrará fundamentalmente en el saneamiento y la gestión integral del agua en los 31 municipios de Tenerife.

La inversión supera en 20,85 millones de euros la consignada en el plan vigente y en casi 36 millones la del periodo 2018-2021. El Cabildo asumirá 64,6 millones, alrededor del 79% del presupuesto total, además de los gastos correspondientes a la elaboración de proyectos, estudios técnicos y direcciones de obra.

Uno de los objetivos principales será corregir las deficiencias existentes en las redes municipales de saneamiento y ampliar su conexión con las grandes infraestructuras hidráulicas comarcales. El plan busca reducir los vertidos, mejorar el tratamiento de las aguas residuales y avanzar en el cumplimiento de las exigencias ambientales.

El reparto de los fondos aplicará un criterio progresivo para favorecer a los municipios con menor capacidad económica.

Dos millones para el saneamiento de Granadilla Este

Dentro del plan de cooperación todavía vigente para el periodo 2022-2026, el Cabildo aprobó además el expediente de contratación de la primera fase de la red interior de saneamiento de Granadilla Este.

El proyecto tiene un presupuesto próximo a los dos millones de euros, de los que la corporación insular aportará unos 989.000. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 16 meses.

La intervención permitirá extender la red de saneamiento en varios núcleos del municipio y conectarla con las infraestructuras encargadas del tratamiento de las aguas residuales. La finalidad es corregir carencias históricas, reducir los riesgos de contaminación y facilitar un desarrollo urbano acompañado de servicios públicos adecuados.

Las tres medidas aprobadas comparten un mismo objetivo: reforzar la cooperación del Cabildo con los ayuntamientos y concentrar los recursos en las infraestructuras básicas, especialmente en el abastecimiento, el saneamiento y la gestión del agua.