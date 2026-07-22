Tenerife amplía de 2 a 11 las plazas para autocaravanas en Las Lajas, en Adeje

El Cabildo de Tenerife ha concluido los trabajos de ampliación y mejora de la Zona de Acampada en Autocaravanas de Las Lajas, situada en el municipio de Adeje, dentro del Parque Natural de Corona Forestal y a unos 2.120 metros de altitud.

La actuación, ejecutada a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha permitido habilitar un nuevo espacio específico para caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados, separado de la zona destinada a la acampada en caseta.

Con esta intervención, Las Lajas pasa de contar con 2 plazas para este tipo de vehículos a disponer de 11 plazas delimitadas y señalizadas, lo que amplía la oferta pública para quienes optan por esta modalidad de ocio en la naturaleza.

Una zona independiente para vehículos camperizados

Los trabajos se desarrollaron desde el mes de junio bajo la supervisión de la Unidad Orgánica de Uso Público en el Medio Natural. El objetivo principal ha sido ordenar el uso de este enclave forestal y ofrecer una alternativa regulada para la pernocta de vehículos, evitando la ocupación dispersa de espacios naturales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que la actuación responde a un compromiso adquirido con el colectivo caravanista de la Isla, que había trasladado la necesidad de contar con más espacios adecuados, seguros y ordenados para disfrutar del medio natural.

Dávila defiende que la ampliación de plazas permite ofrecer "alternativas legales y de calidad" y, al mismo tiempo, proteger los espacios naturales frente a usos inadecuados. Según la presidenta insular, el propósito es compatibilizar el disfrute de la naturaleza con el respeto al entorno.

31 plazas para autocaravanas en Tenerife

Con la mejora de Las Lajas, la red insular de zonas habilitadas para la pernocta de autocaravanas y vehículos camperizados alcanza un total de 31 plazas distribuidas en cuatro equipamientos.

Además de Las Lajas, que suma ahora 11 plazas, Tenerife cuenta con la zona de acampada en autocaravana de Chío, en Guía de Isora, con 14 plazas; Arenas Negras, en El Tanque, con 4 plazas; y El Lagar, en Icod de los Vinos, con 2 plazas para este tipo de vehículos.

La ampliación refuerza así la oferta pública en distintos puntos de la Isla y mejora la disponibilidad de espacios autorizados para una práctica que ha crecido en los últimos años.

Servicios en el área recreativa

La zona de Las Lajas cuenta con un área recreativa anexa que dispone de mesas y bancos, fogones, fuentes de agua no apta para el consumo, aseos adaptados, zonas de juegos infantiles y contenedores de residuos.

Estos servicios permiten ordenar la estancia de las personas usuarias y concentrar la actividad en espacios preparados para ello, dentro de un enclave de alto valor natural como la Corona Forestal.

Uso público y conservación del monte

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que la ampliación de Las Lajas forma parte de la política insular de gestión del uso público en el medio natural.

Pérez subraya que no se trata solo de aumentar el número de plazas, sino de mejorar las infraestructuras para evitar la dispersión de vehículos por espacios protegidos. En su opinión, habilitar una zona específica para caravanas y vehículos camperizados en un entorno como la Corona Forestal permite ofrecer una alternativa ordenada a las personas usuarias y reforzar la conservación de los montes.

La consejera también ha defendido la necesidad de que quienes recorren Tenerife en autocaravana lo hagan con garantías de sostenibilidad y dentro de espacios regulados.

Plazas disponibles en la red insular

La red insular de zonas habilitadas para la pernocta de autocaravanas y vehículos camperizados queda distribuida entre Las Lajas, en Adeje, con 11 plazas; Chío, en Guía de Isora, con 14 plazas; Arenas Negras, en El Tanque, con 4 plazas; y El Lagar, en Icod de los Vinos, con 2 plazas.