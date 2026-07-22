Tenerife amanece con nubes en el norte y alerta por fuertes rachas de viento

Tenerife comienza este miércoles 22 de julio con intervalos nubosos en el litoral norte y cielos más despejados en el resto de la Isla. Las nubes perderán presencia durante la tarde, en una jornada en la que también se espera calima ligera, un pequeño ascenso de las máximas y viento fuerte en varias zonas expuestas.

Los termómetros podrán alcanzar localmente los 30 grados al sur del área metropolitana y en puntos de la vertiente meridional. Para Santa Cruz de Tenerife se prevé una mínima de 23 grados y una máxima de 30.

El viento del nordeste será otro de los protagonistas. Soplará de forma moderada en general, aunque aumentará de intensidad en las zonas bajas del sureste y el extremo noroeste. Las rachas más intensas podrían producirse al final del día.

La Agencia Estatal de Meteorología también contempla que el viento gane fuerza durante las últimas horas en el sur del área metropolitana. En cambio, las costas occidentales estarán bajo un régimen de brisas.

Así estará el cielo en Tenerife durante la mañana

Las primeras horas dejarán un reparto de la nubosidad habitual durante situaciones de alisio. Las nubes bajas se concentrarán en el litoral norte, mientras que el centro, el sur y el oeste tendrán cielos poco nubosos o despejados.

Esta nubosidad no cubrirá todo el norte de manera uniforme. Las condiciones podrán variar en función de la altitud y la orientación de cada municipio, con sectores cubiertos y otros donde el sol aparezca desde primera hora.

A medida que avance el día se abrirán amplios claros. La tarde será, por tanto, más soleada también en numerosos puntos del norte.

La previsión no recoge cambios relevantes en las temperaturas mínimas. El ambiente será templado desde primera hora, especialmente en las zonas costeras, y las máximas subirán ligeramente respecto a la jornada anterior.

¿Dónde hará más calor hoy en Tenerife?

Las temperaturas más altas se esperan en áreas situadas al sur del área metropolitana y en diferentes zonas de la vertiente meridional. En estos puntos no se descarta que se alcancen de manera puntual los 30 grados.

Santa Cruz tendrá una máxima prevista de 30 grados. El calor será menos intenso en el norte expuesto al viento y en aquellas localidades donde las nubes tarden más tiempo en retirarse.

La previsión habla de valores locales, por lo que no toda la Isla llegará a ese umbral. La temperatura dependerá de factores como la altitud, la orientación de las laderas y la presencia del viento.

En las medianías y zonas elevadas también será perceptible la calima ligera en niveles altos, que puede dejar cielos menos azules pese al predominio del sol.

Atención al viento al final del día

El alisio soplará con mayor intensidad en las áreas donde el relieve acelera el flujo del nordeste. Las zonas bajas del sureste y el extremo noroeste volverán a ser los sectores más expuestos.

En estos puntos pueden producirse rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la tarde y la noche. Al final del miércoles, esta intensificación podría extenderse a la vertiente sur del área metropolitana.

La situación será más tranquila en determinados sectores de la costa oeste, donde predominarán las brisas. Esto generará contrastes entre las distintas fachadas de Tenerife.

Aunque la predicción facilitada no menciona un episodio generalizado de viento extremo, las rachas pueden afectar a la conducción y a las actividades desarrolladas al aire libre en las zonas más expuestas.

Oleaje y fuerte marejada en las costas

El mar presentará condiciones adversas en parte del litoral. En las costas este y oeste, el viento será del norte o nordeste de fuerza 6 y podrá aumentar a fuerza 7 mar adentro en sectores occidentales y del sureste.

Se espera fuerte marejada, con posibilidad de mar gruesa lejos de la costa en el sureste. En el norte habrá viento de fuerza 3 o 4 y marejadilla o marejada, además de mar de fondo del nordeste de entre uno y dos metros.

La situación será menos intensa en la costa sur, donde se prevén vientos variables, brisas y áreas de mar rizada o marejadilla.

Las condiciones pueden cambiar a lo largo de la jornada, por lo que los usuarios del litoral y de embarcaciones deben atender a las actualizaciones de la predicción marítima.

Calima, viento y cielos despejados en el resto de Canarias

La calima ligera en niveles altos también estará presente este miércoles en el resto del Archipiélago, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las nubes se concentrarán principalmente durante las primeras horas en las costas del norte y oeste, con una mayor presencia del sol a medida que avance el día.

En Gran Canaria, el litoral norte comenzará con intervalos nubosos, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales. El ambiente será más cálido en el interior y en las vertientes sur y oeste, donde podrán alcanzarse o superarse localmente los 30 o 32 grados. El viento soplará con fuerza en el sureste y el extremo oeste.

Lanzarote tendrá cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el oeste durante las primeras y últimas horas. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las zonas interiores y posibles rachas muy intensas durante la noche.

En Fuerteventura también dominará el sol, aunque podrán aparecer nubes matinales en la costa occidental. El viento ganará intensidad en el interior y en la península de Jandía, mientras que la mitad sur registrará las temperaturas más elevadas.

La jornada será mayoritariamente despejada en La Gomera, con nubes ocasionales en las zonas bajas del norte al comienzo y al final del día. El alisio soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste, especialmente durante la noche, y las brisas predominarán en el suroeste.

En La Palma, los intervalos nubosos afectarán al litoral norte y este, donde serán más compactos a primeras y últimas horas. El oeste tendrá más horas de sol y un ambiente algo más cálido. El viento será fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste.

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El Hierro contará con cielos despejados en general, aunque no se descarta alguna nube matinal en el norte. El viento del nordeste presentará intervalos fuertes en el sureste y en el extremo noroeste, con posibles rachas puntualmente muy intensas al principio y al final de la jornada.