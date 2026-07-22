Tacoronte activa el taxi gratuito compartido para evitar el colapso circulatorio en Mesa del Mar

El Ayuntamiento de Tacoronte toma medidas para evitar el colapso en los accesos al núcleo costero de Mesa del Mar. El servicio de taxi compartido gratuito y el reparto de tarjetas de aparcamiento para los residentes se pone en marcha tras detectarse dificultades en el tráfico las primeras semanas del mes de julio.

La borrasca Therese, que afectó a Tenerife el pasado mes de marzo, provocó grandes daños en la zona y cuatro meses después aún se desarrollan dos obras de importante calado para la rehabilitación de dos taludes que afectan a la carretera que llega hasta el enclave del litoral tacorontero. Las medidas de seguridad de estas actuaciones obligaron a eliminar unos 50 aparcamientos y cortar el acceso en uno de los carriles.

El servicio de taxi compartido gratuito estará disponible durante los fines de semana de este mes de julio y agosto para subir y bajar desde los aparcamientos de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, que cedió este espacio, hasta la costa de Mesa del Mar. Los viernes hay tres horarios de bajada y cinco de subida. Los sábados y domingos se amplían a cuatro y seis, respectivamente.

En lo que se refiere a los residentes, el Consistorio reparte una tarjeta por vivienda para aparcar en el núcleo costero. Los vecinos no podían estacionar debido a la alta ocupación en la temporada estival y algunos recibieron multas por parte de la Policía Local por dejar el coche mal aparcado. Ante esto, se procedió a implantar esta medida y unos 15 vecinos solicitaron su tarjeta certificando que viven en Mesa del Mar a través de su documento de empadronamiento o un contrato de alquiler.

Éxito de la medida

"La idea es evitar todos los problemas que se estaban ocasionando por el número de personas que bajan a la playa, sobre todos los fines de semana", comenta la concejal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Tacoronte, Noemi García (CC). El primer fin de semana de implantación del servicio de taxi compartido gratuito "funcionó y los vecinos no se quedaron sin aparcamiento. Además, los coches que se dejan arriba están vigilados por Protección Civil, que está colaborando con nosotros en esta medida", añade.

Aunque este modelo de transporte sea algo puntual por las obras, la edil sostiene que "esto puede ser una experiencia piloto para comprobar si esto funciona. Cuando haya obras en El Pris, que en breve el Cabildo de Tenerife actuará allí también, estudiaremos el caso de ese núcleo para quizás habilitar esta manera de moverse".

En cuanto al progreso de las obras en las laderas de Mesa del Mar, una de ellas está a punto de recepcionarse. El concejal de Urbanismo, Tarsis Morales (PSOE), explica que eso permitirá recuperar "varias decenas de aparcamientos". "La actuación de mayor envergadura va a buen ritmo. Estamos inyectando hormigón bajo la vía para garantizar su estabilidad y que no colapse. Con toda seguridad seguiremos trabajando durante todo el verano", declara.