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Así es la taberna marinera con locales en Tajao y Playa San Juan, en Tenerife: buenas raciones y relación cantidad-precio

Los dos locales de Agua y Sal ofrecen una carta centrada en el sabor del mar, con raciones muy valoradas por su clientela

Así es la taberna marinera con locales en Tajao y Playa San Juan, en Tenerife: del mar a plato

Así es la taberna marinera con locales en Tajao y Playa San Juan, en Tenerife: del mar a plato / Instagram

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Mar Molina

La taberna marinera Agua y Sal cuenta con establecimientos en Tajao y Playa San Juan, en Tenerife, donde ofrece una carta centrada en pescado fresco y marisco.

La gastronomía marinera ocupa un lugar destacado en la oferta culinaria de Tenerife, especialmente en los núcleos costeros con tradición pesquera. Entre los establecimientos dedicados a este tipo de cocina se encuentra Taberna Marinera Agua y Sal, un negocio con presencia en Tajao y Playa San Juan, cuya propuesta gira en torno al pescado fresco y el marisco.

Los dos locales ofrecen una carta basada en productos del mar, aprovechando la cercanía de los puertos pesqueros y la tradición gastronómica de estas localidades del sur de la isla.

Dos establecimientos en el sur de Tenerife

Agua y Sal dispone de un restaurante en Tajao, uno de los enclaves pesqueros más conocidos de Tenerife, y otro en Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora.

Según la información facilitada por el establecimiento, el local de Tajao abre de miércoles a domingo, mientras que el de Playa San Juan presta servicio de martes a sábado. Ambos mantienen un horario continuado de 12:30 a 22:00 horas.

La ubicación de los restaurantes en dos localidades estrechamente ligadas a la actividad pesquera forma parte de una oferta gastronómica centrada en recetas tradicionales elaboradas con productos del mar.

Una carta centrada en pescado y marisco

La especialidad de Agua y Sal son los pescados frescos y los mariscos, ingredientes que constituyen la base de la mayor parte de sus platos.

De acuerdo con la información difundida por el establecimiento, uno de sus principales objetivos es ofrecer una cocina donde el sabor del mar tenga el mayor protagonismo.

La taberna señala además que una parte importante de su clientela repite la experiencia, un aspecto que atribuye al trabajo desarrollado en la cocina y a la apuesta por una oferta basada en productos del mar.

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Asimismo, el restaurante destaca que diferentes visitantes han valorado de forma positiva aspectos como las raciones ofrecidas y la relación entre cantidad y precio.

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