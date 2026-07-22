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Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna

El popular establecimiento lagunero aunará la tradición gastronómica y el espectáculo del corte en directo en pleno centro histórico de la ciudad

El Mesón de La Laguna junto al cortador Julio César

El Mesón de La Laguna junto al cortador Julio César / E. D.

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Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El centro histórico de Aguere se prepara para acoger este próximo viernes 31 de julio una cita ineludible para los amantes de la buena gastronomía. El Mesón de La Laguna, ubicado en el número 105 de la céntrica calle Herradores, invita a clientes, vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada especial donde el jamón ibérico será el verdadero protagonista.

A partir de las 19:30 horas, la terraza del establecimiento se transformará en un escenario gastronómico al aire libre. Todos los asistentes que consuman una caña de cerveza o una copa de vino recibirán de forma completamente gratuita sus correspondientes raciones de jamón Sánchez Romero Carvajal recién cortado hasta fin de existencias. Esta iniciativa nace con el objetivo de agradecer la fidelidad del público local y dinamizar el ambiente en una de las arterias comerciales y de restauración más emblemáticas de la ciudad patrimonio.

El arte del corte convertido en espectáculo

El gran atractivo de la tarde-noche será la demostración en vivo de Julio César, un cortador de reconocido prestigio en el archipiélago que destaca por su particular estilo, donde combina la máxima precisión técnica en el loncheado con una puesta en escena orientada al entretenimiento del público.

El cortador de jamón Julio César, junto a un emplatado de su creación

El cortador de jamón Julio César, junto a un emplatado de su creación / E. D.

Junto a él, dos profesionales de su equipo completarán la mesa de trabajo para garantizar un flujo continuo de emplatado y mantener la calidad del servicio en la terraza. Los asistentes podrán no solo degustar el producto, sino también aprender detalles sobre el aprovechamiento de la pieza, el grosor idóneo de la lonja y la temperatura idónea de consumo.

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Claves de la cita gastronómica en La Laguna

  • Ubicación: terraza de El Mesón de La Laguna (Calle Herradores, 105).
  • Fecha y hora: viernes 31 de julio, desde las 19:30 horas hasta finalizar existencias.
  • Mecánica: una tapa de jamón ibérico de cortesía con cada pedido de copa de vino o caña de cerveza.
  • Atractivo principal: exhibición en directo a cargo del cortador profesional Julio César y su equipo.

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