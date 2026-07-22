Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

Los Realejos

Los Realejos celebra la gran fiesta de la papa bonita, joya agrícola llegada desde Perú

La XII Muestra Gastronómica reunirá este sábado 25 de julio cocina en directo, degustaciones, vinos y actividades para reivindicar uno de los productos más emblemáticos de Tenerife

Un agricultor muestra papas bonitas recogidas en una finca de Icod el Alto.

Un agricultor muestra papas bonitas recogidas en una finca de Icod el Alto. / Arturo Jiménez / t

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Los Realejos

Los Realejos volverá a rendir homenaje este sábado 25 de julio a uno de los productos agrícolas más emblemáticos de Tenerife con la celebración de la XII Muestra Gastronómica de la Papa Bonita y la Gran Fiesta de Vinos y Papas. La plaza de San Agustín y sus calles aledañas acogerán durante toda la jornada un programa de actividades que combinará gastronomía, divulgación y música con el objetivo de poner en valor este tubérculo, estrechamente ligado a la historia y la identidad del municipio.

La programación arrancará a las 11.00 horas con el III Concurso de Cocina con Papa Bonita, en el que cuatro cocineros competirán con recetas elaboradas con este producto. A lo largo del día habrá 'showcookings', degustaciones gratuitas, encuentros con agricultores, talleres familiares y actividades centradas en la conservación de las variedades tradicionales. La jornada culminará con la Gran Fiesta de Vinos y Papas, en la que participarán bodegas de la Denominación de Origen Valle de La Orotava, establecimientos de restauración y actuaciones musicales hasta la madrugada.

La cita adquiere un significado especial en Los Realejos, considerado la cuna de las papas antiguas de Canarias. Fue en este municipio donde, hace más de cuatro siglos, comenzaron a cultivarse algunas de las primeras variedades procedentes de Perú tras su llegada al Archipiélago desde América. Gracias a las condiciones climáticas y al aislamiento geográfico de las islas, muchas de esas variedades se conservaron prácticamente intactas hasta la actualidad, convirtiéndose en un patrimonio agrícola único en Europa.

Hoy, las conocidas como papas antiguas o papas bonitas forman parte de la identidad gastronómica de Tenerife y cuentan con el reconocimiento de una Denominación de Origen Protegida (DOP Papas Antiguas de Canarias), que ampara una treintena de variedades tradicionales cultivadas exclusivamente en el Archipiélago.

Noticias relacionadas y más

Precisamente esa herencia agrícola será la protagonista de una jornada que busca acercar al público el valor cultural, gastronómico y patrimonial de un cultivo que ha marcado la historia de Los Realejos y que continúa siendo uno de los grandes símbolos de la biodiversidad y la cocina canaria.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
  2. Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
  3. Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
  4. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  5. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  6. Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
  7. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  8. Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo

Los Realejos celebra la gran fiesta de la papa bonita, joya agrícola llegada desde Perú

Los Realejos celebra la gran fiesta de la papa bonita, joya agrícola llegada desde Perú

El Cabildo eleva a 31 las plazas para caravanas en Tenerife tras ampliar el espacio ubicado en Las Lajas

El Cabildo eleva a 31 las plazas para caravanas en Tenerife tras ampliar el espacio ubicado en Las Lajas

Adiós a la falta de seguridad y las inundaciones: la carretera Santa Cruz-La Laguna contará con rotonda, aceras y drenaje contra riadas

Adiós a la falta de seguridad y las inundaciones: la carretera Santa Cruz-La Laguna contará con rotonda, aceras y drenaje contra riadas

Tenerife refuerza su apuesta tecnológica con nuevos espacios y una plataforma pública de inteligencia artificial

Tenerife refuerza su apuesta tecnológica con nuevos espacios y una plataforma pública de inteligencia artificial

Tacoronte activa el taxi gratuito compartido para evitar el colapso circulatorio en Mesa del Mar

Tacoronte activa el taxi gratuito compartido para evitar el colapso circulatorio en Mesa del Mar

Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz

Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz

La Aemet prevé calima y hasta 32 grados este jueves en Tenerife

La Aemet prevé calima y hasta 32 grados este jueves en Tenerife

Más de 12.400 jóvenes canarios fuman: la nueva ley antitabaco prohibirá el consumo a los menores

Más de 12.400 jóvenes canarios fuman: la nueva ley antitabaco prohibirá el consumo a los menores
Tracking Pixel Contents