Los Realejos celebra la gran fiesta de la papa bonita, joya agrícola llegada desde Perú

Los Realejos volverá a rendir homenaje este sábado 25 de julio a uno de los productos agrícolas más emblemáticos de Tenerife con la celebración de la XII Muestra Gastronómica de la Papa Bonita y la Gran Fiesta de Vinos y Papas. La plaza de San Agustín y sus calles aledañas acogerán durante toda la jornada un programa de actividades que combinará gastronomía, divulgación y música con el objetivo de poner en valor este tubérculo, estrechamente ligado a la historia y la identidad del municipio.

La programación arrancará a las 11.00 horas con el III Concurso de Cocina con Papa Bonita, en el que cuatro cocineros competirán con recetas elaboradas con este producto. A lo largo del día habrá 'showcookings', degustaciones gratuitas, encuentros con agricultores, talleres familiares y actividades centradas en la conservación de las variedades tradicionales. La jornada culminará con la Gran Fiesta de Vinos y Papas, en la que participarán bodegas de la Denominación de Origen Valle de La Orotava, establecimientos de restauración y actuaciones musicales hasta la madrugada.

La cita adquiere un significado especial en Los Realejos, considerado la cuna de las papas antiguas de Canarias. Fue en este municipio donde, hace más de cuatro siglos, comenzaron a cultivarse algunas de las primeras variedades procedentes de Perú tras su llegada al Archipiélago desde América. Gracias a las condiciones climáticas y al aislamiento geográfico de las islas, muchas de esas variedades se conservaron prácticamente intactas hasta la actualidad, convirtiéndose en un patrimonio agrícola único en Europa.

Hoy, las conocidas como papas antiguas o papas bonitas forman parte de la identidad gastronómica de Tenerife y cuentan con el reconocimiento de una Denominación de Origen Protegida (DOP Papas Antiguas de Canarias), que ampara una treintena de variedades tradicionales cultivadas exclusivamente en el Archipiélago.

Precisamente esa herencia agrícola será la protagonista de una jornada que busca acercar al público el valor cultural, gastronómico y patrimonial de un cultivo que ha marcado la historia de Los Realejos y que continúa siendo uno de los grandes símbolos de la biodiversidad y la cocina canaria.