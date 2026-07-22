Una pelea entre 10 pasajeros obliga a un vuelo de easyJet a regresar al aeropuerto de Tenerife Sur

Una pelea entre una decena de pasajeros obligó a un vuelo de easyJet que había despegado del aeropuerto de Tenerife Sur con destino a Liverpool a regresar a la Isla apenas media hora después de iniciar el trayecto.

El incidente ocurrió este martes por la noche a bordo del vuelo EZY3352. Según informó Controladores Aéreos a través de una publicación en la red social X, la tripulación comunicó que necesitaba volver al aeropuerto y solicitó la presencia de la Policía a su llegada.

Según la información publicada en la cuenta Controladores Aéreos, el altercado comenzó cuando un grupo de unas diez personas inició una pelea en el interior del avión. Ante la situación, el comandante optó por interrumpir el vuelo y regresar a Tenerife al considerar que el enfrentamiento suponía un peligro para la seguridad de la aeronave y de las personas que viajaban a bordo.

Regreso al aeropuerto de Tenerife Sur

Tras recibir el aviso de la tripulación, los controladores aéreos agilizaron el regreso del avión y coordinaron con el aeropuerto de Tenerife Sur la presencia de efectivos policiales para recibir el vuelo.

La aeronave aterrizó sin incidencias y abandonó la pista 07 con normalidad, según detalló Controladores Aéreos.

Una vez en tierra, la Policía esperaba al avión para intervenir tras el altercado ocurrido durante el vuelo.

El vuelo continuó después hacia Liverpool

Después de resolver la incidencia, el avión pudo reanudar posteriormente su ruta con destino a Liverpool.

Desde Controladores Aéreos trasladaron su apoyo tanto a la tripulación como al resto de pasajeros que se vieron afectados por lo sucedido. "Todo nuestro apoyo a tripulaciones y pasajeros que soportan cada vez más a menudo estas situaciones", señalaron en el mensaje publicado en X.