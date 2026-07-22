Nueva ley antitabaco en Canarias: dónde estará prohibido fumar, qué multas habrá, cuándo entrará en vigor y qué cambia para los jóvenes

La nueva ley antitabaco cambiará las normas sobre el consumo de cigarrillos y vapeadores en Canarias. El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros amplía los espacios libres de humo, prohíbe fumar a los menores de edad y endurece las restricciones sobre la publicidad y la venta de estos productos.

La reforma, sin embargo, todavía no está en vigor. El texto deberá pasar ahora por las Cortes Generales, donde podrá sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Estas son las principales novedades de la nueva ley antitabaco y cómo afectarán a Canarias.

¿Dónde estará prohibido fumar?

La reforma amplía los espacios libres de humo. Si el texto sale adelante, no se podrá fumar en:

Terrazas de bares, cafeterías y restaurantes.

Playas marítimas y fluviales.

Instalaciones deportivas.

Parques nacionales.

Recintos donde se celebren espectáculos públicos.

Teatros, cines, conciertos y otros eventos, aunque sean al aire libre.

Vehículos de trabajo, salvo cuando se utilicen exclusivamente con fines personales.

La prohibición se aplicará también en un radio mínimo de 15 metros alrededor de los accesos a centros sanitarios, colegios, universidades, edificios públicos, instalaciones culturales y deportivas y parques infantiles.

Los espacios afectados dispondrán de dos meses para adaptar su señalización una vez entre en vigor la norma.

¿Se podrá fumar en las terrazas de Canarias?

No. La nueva ley antitabaco incluye las terrazas de bares, restaurantes y cafeterías entre los espacios donde estará prohibido fumar.

Hasta ahora, la normativa impedía fumar en el interior de los establecimientos, pero no aplicaba una prohibición general a las terrazas. La reforma pretende reducir la exposición involuntaria al humo y a las emisiones de los cigarrillos electrónicos.

La medida cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias, aunque ha generado rechazo en parte del sector hostelero.

¿Estará prohibido fumar en todas las playas?

Sí. El proyecto extiende la prohibición a todas las playas marítimas y fluviales.

Canarias ya cuenta con 79 playas en las que se prohíbe el consumo de tabaco. El Servicio Canario de la Salud impulsa desde 2023 el programa Playas sin Humo de Canarias, al que se han sumado espacios como Las Teresitas, en Tenerife, y Las Canteras, en Gran Canaria.

Sin embargo, estas iniciativas solo alcanzan alrededor del 15% de las más de 500 playas del Archipiélago.

Con la nueva norma, la prohibición dejará de depender de los programas sanitarios o de las ordenanzas municipales y se aplicará a todas las playas de Canarias.

¿Qué cambia para los menores?

Una de las principales novedades es la prohibición expresa de fumar y vapear a los menores de 18 años.

La normativa actual ya impide vender o suministrar tabaco a los menores, pero no recoge de forma específica que tampoco puedan consumirlo. La reforma pretende cubrir ese vacío.

Esta medida tiene una especial incidencia en Canarias, donde más de 12.400 jóvenes de entre 14 y 18 años fuman con frecuencia. Representan el 10,7% de los adolescentes de esa franja de edad en las Islas.

La edad media de inicio en el consumo de tabaco se sitúa en torno a los 14 años.

¿Qué multas contempla la nueva ley antitabaco?

Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de entre 300 y 600 euros.

Cuando la persona sancionada sea menor de edad, sus padres o tutores legales podrán responder de forma subsidiaria.

La sanción económica, no obstante, podrá sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad.

¿Los vapeadores tendrán las mismas restricciones?

Sí. La reforma equipara los cigarrillos electrónicos y los vapeadores al tabaco tradicional en todos los espacios donde esté prohibido fumar.

La medida afectará tanto a los dispositivos con nicotina como a los que no la contienen. También incluirá las shishas, los productos a base de hierbas y otros dispositivos que imiten el acto de fumar.

Las bolsas de nicotina quedarán fuera de esta equiparación general, aunque estarán prohibidas para los menores.

¿Por qué preocupa el consumo de vapeadores entre los jóvenes?

El uso de los cigarrillos electrónicos se ha implantado entre los adolescentes canarios. Mientras que el 15,6% de los jóvenes de Canarias fumó tabaco durante el último año, el 35,9% había probado cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.

El uso de los vapeadores, por tanto, supera ampliamente al registrado con los cigarrillos convencionales.

La nueva ley también limitará la venta y el suministro de estos productos a establecimientos especializados.

Un joven vapea en un parque. / Archivo

¿Habrá más restricciones a la publicidad?

Sí. La reforma endurece las limitaciones sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco y los productos relacionados.

Las restricciones se aplicarán a internet, las máquinas expendedoras y los medios audiovisuales.

Tampoco se podrán mostrar o promocionar estos productos en programas, vídeos o imágenes, ni colocar publicidad visible desde el exterior de los puntos de venta.

¿Cuántas personas fuman en Canarias?

El consumo de tabaco ha descendido en Canarias durante los últimos años, aunque continúa afectando a una parte importante de la población. Según la Encuesta de Salud de Canarias de 2021, la prevalencia del tabaquismo pasó del 26,2% al 19,9% en seis años.

Pese a ese descenso, en el Archipiélago canario hay alrededor de 375.000 fumadores.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley antitabaco?

La reforma todavía debe superar la tramitación parlamentaria. El proyecto podrá ser modificado durante su paso por las Cortes Generales y tendrá que ser aprobado de forma definitiva.

Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley antitabaco entrará en vigor a los 20 días.