Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz

Esta mañana se confirmó el fallecimiento de Basilio Franco, un mando de la Policía Nacional que, durante años, también ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así lo ratificaron fuentes de la citada administración municipal.

Franco llegó a ser número dos del cuerpo de seguridad en la provincia y ejerció como edil durante dos periodos de mandato en la capital tinerfeña, de forma concreta entre 1995 y 2003, cuando ejercía como alcalde Miguel Zerolo.

La muerte del citado comisario de la Policía Nacional ocurrió de forma repentina, cuando andaba por la calle Pedro Suárez Hernández, que enlaza la zona de Vuelta de Los Pájaros con el barrio de Chimisay, en Ofra.

UCOP

A finales del 2008, Basilio Franco Guerra fue designado como jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Provincial (UCOP) de Santa Cruz de Tenerife, lo que, en realidad, implicaba ser el número dos de la Comisaría Provincial y quien sustituía al comisario jefe cuando este se encontraba de baja por enfermedad o de vacaciones.

Durante los ocho años que desarrolló su actividad dentro del grupo de gobierno del Ayuntamiento, ejerció como concejal de Medio Ambiente y Seguridad.

Fuentes que conocían bien el funcionamiento del consistorio santacrucero en esa época, aseguran que Basilio Franco era un "íntimo" de Miguel Zerolo y que, de hecho, formaba parte de su "núcleo duro", dentro del gobierno municipal de la época, en el que también figuraban personas como Hilario Rodríguez, también edil de Seguridad durante años, y Norberto Plasencia.

Caso Las Teresitas

En su momento, en el año 2011, mientras ocupaba su cargo como jefe de la UCOP, el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), pidió a Franco que dejara de forma temporal dicho puesto, pues en ese momento agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, realizaban la investigación del mediático caso Las Teresitas.

El motivo era que dicha organización sindical consideraba al comisario Basilio Franco como una persona muy cercana a Miguel Zerolo, uno de los principales investigados en esa trama de corrupción, y podía interferir en las pesquisas.

Sin embargo, el citado comisario no hizo caso a tales demandas sindicales y nunca trascendió que el mando interfiriera en la labor investigadora de los policías.

Las gestiones de los agentes concluyeron y, años más tarde, en el 2017, Zerolo fue condenado a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.