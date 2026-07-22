La Laguna lanza 70.000 bonos para impulsar las compras en el comercio local

El Ayuntamiento de La Laguna vuelve a apostar este año por los bonos comercio para incentivar las compras en los establecimientos de proximidad con una campaña que movilizará 1,4 millones de euros y pondrá en circulación 70.000 descuentos destinados a estimular el consumo en el municipio. La iniciativa permitirá a los clientes adquirir bonos con un valor de 20 euros pagando únicamente diez, mientras que el consistorio asumirá el importe restante, financiando el 50 % de cada compra.

La nueva edición será gestionada por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), entidad que se encargará del proceso de adhesión de los comercios y del desarrollo técnico de la campaña. Una vez finalice el periodo de inscripción de los establecimientos participantes, se anunciará la fecha en la que los bonos saldrán a la venta. Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco descuentos, asociados a su documento nacional de identidad o pasaporte para garantizar un reparto equilibrado entre la ciudadanía.

Como principal novedad, la campaña incorpora este año a los estudios de tatuaje entre los negocios que podrán adherirse a la iniciativa, ampliando así el abanico de actividades económicas beneficiadas por un programa que persigue fortalecer el comercio de cercanía y favorecer que las compras se realicen dentro del municipio.

Los bonos comercio se han convertido en una de las medidas de mayor éxito para dinamizar la actividad económica en Tenerife. En los últimos años, numerosos ayuntamientos han recurrido a este sistema de descuentos para atraer consumidores a las principales calles comerciales, aumentar las ventas de los pequeños establecimientos y competir con las grandes superficies y el comercio electrónico.

La iniciativa permitirá a los clientes comprar participaciones por 10 euros que tienen un valor de 20

Municipios como Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Candelaria, Los Realejos, Adeje, Güímar o Granadilla de Abona, entre otros, han desarrollado campañas similares que, en muchos casos, han agotado los bonos en cuestión de horas o pocos días debido a la elevada demanda. El modelo ha demostrado su capacidad para generar un importante efecto multiplicador sobre la economía local, ya que por cada euro de aportación pública se moviliza un volumen muy superior de gasto privado que repercute directamente en los comercios, la hostelería y otros servicios.

Además del impacto económico inmediato, estas campañas buscan revitalizar los centros urbanos y consolidar el papel del comercio tradicional como elemento esencial para la vida de barrios y municipios. La afluencia de compradores a las zonas comerciales favorece también la actividad de cafeterías, restaurantes y otros negocios próximos, generando un efecto tractor sobre la economía local.

En el caso de La Laguna, la iniciativa vuelve a situarse entre las campañas comerciales de mayor dimensión de Canarias tanto por la inversión prevista como por el número de bonos que se pondrán en circulación. Los 70.000 descuentos supondrán una inyección económica de 1,4 millones de euros que contribuirá a reforzar la competitividad del tejido comercial del municipio y a incentivar el consumo de proximidad en un momento en el que muchos pequeños negocios continúan afrontando el aumento de los costes de explotación.