El Rosario
La Esperanza homenajea al impulsor de su Festival de Solistas
El certamen, que celebra este domingo su duodécima edición, llevará el nombre de Ildefonso Benítez Alonso y reunirá a algunas de las principales voces del folclore canario
La plaza del Adelantado de La Esperanza acogerá este domingo, 26 de julio, la duodécima edición del Festival de Solistas, una de las citas más destacadas del calendario folclórico de Canarias, que este año rendirá homenaje a quien fue su principal impulsor, Ildefonso Benítez Alonso. El certamen pasará a llevar su nombre en reconocimiento al apoyo decisivo que prestó durante más de una década para consolidar un encuentro que se ha convertido en referente de la música tradicional del Archipiélago.
La cita, de entrada libre y gratuita, comenzará a las 19.00 horas y reunirá sobre el escenario a destacados intérpretes del folclore canario como Ciro Corujo, Miriam Cruz, Luis Morera, Almudena Hernández y Mateo Felipe, acompañados por el timplista majorero Domingo Rodríguez, "El Colorao", bajo la dirección musical de Marco del Castillo.
El festival forma parte de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Esperanza y, desde su creación, ha reunido en un mismo escenario a algunas de las mejores voces y músicos de las islas, además de agrupaciones históricas como Los Sabandeños. Con el paso de los años se ha consolidado como una de las principales citas dedicadas al folclore canario durante el verano, atrayendo a numerosos aficionados a la música tradicional.
La edición de este año tendrá un marcado carácter emotivo con el reconocimiento a Ildefonso Benítez Alonso, fallecido el pasado mes de diciembre. Empresario, exconcejal de El Rosario y gran defensor de la cultura popular, su implicación fue determinante para el crecimiento del festival, motivo por el que la organización ha decidido perpetuar su legado dando su nombre a este consolidado encuentro musical.
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