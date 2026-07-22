La DGT lo hace oficial: así deben actuar los conductores tinerfeños si sufren un accidente en el extranjero este verano

El verano es una de las épocas que más desplazamientos prevé la Dirección General de Tráfico (DGT), más concretamente alrededor de 104 millones de desplazamientos se esperan durante los meses de julio y agosto. Además, se espera que muchos de esos viajes crucen fronteros y los conductores escogen el vehículo como medio de transporte para sus vacaciones.

Ante esta situación, la Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles (OFESAUTO) ofrece recomendaciones clave para los conductores que sufran un siniestro vial fuera de España.

El primer paso que deben seguir los conductores

Si sufres un accidente, lo primero es situar el vehículo en un lugar seguro. Recoge los datos de los implicados y, si los daños no son graves, rellena la Declaración Amistosa de Accidente.

En caso de que haya personas lesionadas, llama inmediatamente a los servicios de emergencia o a la policía local y señalizar correctamente la zona. "En caso de que haya testigos de cómo ha sucedido, se deben tomar sus datos de contacto. Algo fundamental hoy en día, cuando todo el mundo dispone de un teléfono con cámara, es hacer fotografías del siniestro: de las matrículas y modelos de los vehículos implicados, de los daños, de la colocación de los vehículos, etc. Cuantos más datos tengamos de lo ocurrido mejor", avisan.

La importancia de los seguros

En los países de la Unión Europea el conductor debe contactar con su compañía de seguros y esta se encargará de coordinar con la aseguradora del otro vehículo. Lo que hay que tener en cuenta es que "la legislación que se aplicará será la del país donde se haya producido el incidente", recuerdan.

Sin embargo, si el siniestro se ha producido en un país fuera de la UE también se necesita el CIS (Certificado Internacional de Seguro), antes conocido como Carta Verde, que acredita la validez del seguro de responsabilidad civil en el extranjero.

Una vez realizados todos los trámites, la otra parte tiene tres meses para responder. Si no lo hace, es recomendable contactar con OFESAUTO, que ayuda a gestionar siniestros internacionales y garantiza la atención a las víctimas cuando los vehículos implicados pertenecen a diferentes países.

Tráfico recuerda a los conductores la importancia de disfrutar las vacaciones con seguridad y tranquilidad y, por ello insiste en:

Contar con la documentación y seguro del coche en regla

Panificar los viajes, realizar descanso cada dos horas y evitar conducir son somnolencia. De esta manera, se garantiza la seguridad vial y se reduce la siniestralidad en las carreteras.

Lleva siempre el móvil carga y en caso de accidente contacta con el 112 (número de emergencia válido en toda la UE).

Si viajas fuera de la UE, lleva el CIS y copia de la póliza.

Baliza V-16

La DGT recuerda a los conductores tinerfeños y del resto de España, la obligatoriedad de contar con el dispositivo de emergencia V-16 en un lugar accesible como la guantera y así permitir al conductor colocarla en la parte superior del vehículo sin necesidad de abandonar el habitáculo, reduciendo el riesgo de atropello.

Este debe utilizarse para señalizar cualquier avería o emergencia en carretera. Además, la baliza envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, lo que permite que la incidencia pueda aparecer en navegadores compatibles, aplicaciones móviles y paneles informativos de las carreteras.