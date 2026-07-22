La carretera Santa Cruz-La Laguna tendrá como eje el tránsito peatonal

El Cabildo de Tenerife da el impulso definitivo al proyecto de rehabilitación integral de la TF-180, conocida popularmente como la carretera vieja que conecta Santa Cruz con La Laguna. La intervención transformará el tramo comprendido entre la Cervecera y la Vuelta de los Pájaros en una vía de carácter urbano, más accesible y segura para los peatones, cuyo tránsito es el eje de la obra, los vecinos y los más de 10.000 conductores que circulan diariamente por este corredor.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 15.221.562 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses desde el inicio de las obras. El proyecto abarca aproximadamente seis kilómetros de trazado y persigue mejorar la integración de la carretera en el entorno residencial de Ofra, así como renovar unas infraestructuras que presentan actualmente un estado de conservación inadecuado.

Uno de los ejes centrales de la reforma será la movilidad peatonal. El proyecto contempla la creación de un itinerario continuo, accesible y seguro, con aceras en ambos márgenes de la vía y una anchura mínima de 1,80 metros. La renovación de estos espacios permitirá eliminar barreras, facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida y aumentar la seguridad en una zona con una elevada presencia de viviendas, comercios y servicios.

Un carril por sentido de circulación

La futura configuración de la TF-180 dispondrá de un carril por sentido de circulación. También se reorganizarán los giros a la izquierda mediante carriles centrales y regulación semafórica, se revisarán los pasos de peatones y se adoptarán medidas destinadas a pacificar el tráfico.

Entre las actuaciones previstas figura también la construcción de una glorieta en el cruce de acceso a Ofra, además de la mejora del alumbrado público, la señalización y las paradas de guaguas. Estas últimas serán dotadas de marquesinas, bancos y elementos de accesibilidad.

wLa intervención incluye además la ordenación de las zonas de estacionamiento, con alrededor de un centenar de plazas, entre ellas espacios reservados para personas con movilidad reducida. Allí donde las dimensiones de la vía lo permitan se habilitarán nuevas áreas ajardinadas y se instalará mobiliario urbano.

Recogida de aguas pluviales

Otro de los aspectos destacados del proyecto será la renovación del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales. La carretera ha registrado históricamente problemas de acumulación de agua durante los episodios de lluvias intensas, por lo que se construirá una red separativa dimensionada para soportar avenidas correspondientes a un periodo de retorno de 50 años.

El proyecto definitivo incorpora diferentes modificaciones planteadas durante el proceso de información pública. En total se presentaron 22 alegaciones: una fue estimada íntegramente, 17 de manera parcial y cuatro fueron desestimadas. Buena parte de los cambios introducidos responde a las peticiones vecinales para eliminar el segundo carril de bajada, mantener los accesos y reducir el impacto sobre las zonas verdes, especialmente en el entorno de la Vuelta de los Pájaros.

Un peatón camina por el arcén de la carretera Santa Cruz-La Laguna / María Pisaca

La aprobación del proyecto culmina la tramitación administrativa previa a la licitación. El siguiente paso será la puesta a disposición de los terrenos necesarios por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz para que el Cabildo pueda contratar y ejecutar las obras.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señaló que la intervención permitirá adaptar “una de las principales vías de acceso a Ofra” a las necesidades reales de la ciudadanía, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los residentes. Dávila destacó que el proyecto sitúa “a las personas en el centro de las políticas de movilidad” y supone un avance hacia una red viaria más moderna, segura y sostenible.

Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que el objetivo es convertir la TF-180 en “una auténtica vía urbana, más amable para peatones y conductores”. Arteaga subrayó que el documento ha incorporado numerosas aportaciones vecinales para reducir la afección a las zonas verdes y preservar el mayor número posible de ejemplares arbóreos.