El Cabildo refuerza el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife con 850.000 euros para ampliar y modernizar sus polos científicos

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado el incremento en 850.000 euros la aportación específica de capital destinada al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT). Esta actuación permitirá seguir impulsando la mejora y ampliación de los polos científicos de la isla, reforzando su capacidad para atraer empresas innovadoras y consolidar a Tenerife como un referente en innovación y desarrollo tecnológico.

La financiación responde al elevado nivel de ocupación que registran actualmente los espacios gestionados por el PCTT y a la necesidad de crear nuevas infraestructuras y adaptar las existentes para atender la creciente demanda empresarial.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que “esta inversión responde a una realidad muy positiva: los espacios del Parque Científico y Tecnológico están prácticamente al completo porque cada vez son más las empresas que quieren desarrollar sus proyectos desde Tenerife. Nuestra responsabilidad es seguir creciendo, generar nuevas oportunidades y ofrecer infraestructuras de primer nivel que permitan atraer talento, inversión y empleo de alta cualificación”.

Dávila añade que “estamos construyendo una isla con una economía más fuerte, diversificada y preparada para el futuro. Apostar por la innovación no es una opción, es una necesidad para que nuestros jóvenes encuentren aquí oportunidades profesionales y para que Tenerife se consolide como un territorio competitivo en sectores estratégicos vinculados a la ciencia, la tecnología y la digitalización”.

La inversión se destinará a obras de acondicionamiento, mejora de instalaciones, equipamiento tecnológico, digitalización, adquisición de herramientas de gestión y creación de nuevos espacios para la actividad innovadora.

Con este incremento, la aportación específica iniciada en 2025 pasa de 567.172,57 euros a 1.417.172,57 euros, consolidando un proyecto estratégico para fortalecer el ecosistema de innovación de Tenerife.

Entre los ámbitos que se beneficiarán de estas inversiones se encuentran el edificio de Cuevas Blancas, los nuevos espacios del parque tecnológico, Barranco Grande, Nanotec, Innovaparq ULL, IACTEC y el plan de digitalización del PCTT.

Esta financiación es independiente de la inversión plurianual de 1,362 millones de euros destinada a la construcción de la Sala Limpia de Cuevas Blancas, ya en marcha, por lo que el nuevo crédito permitirá acometer actuaciones complementarias centradas en la mejora y expansión de las infraestructuras tecnológicas de la isla.

La modificación presupuestaria eleva el crédito consignado para este proyecto en el ejercicio 2026 desde 681.000 euros hasta 1.531.000 euros, garantizando la disponibilidad de recursos para ejecutar las actuaciones previstas y seguir generando espacios de alta calidad para la implantación de empresas de base tecnológica.

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Con esta iniciativa, el Cabildo reafirma su apuesta por una economía basada en el conocimiento, favoreciendo la transferencia tecnológica, la creación de empleo cualificado y el crecimiento de un tejido empresarial innovador capaz de diversificar la economía insular.