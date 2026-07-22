El Cabildo prepara 20 nuevos vehículos 4x4 para las agrupaciones de Protección Civil de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una subvención en especie para dotar de nuevos vehículos todoterreno a las agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil. La actuación prevé alcanzar a 20 municipios, aunque la primera entrega estará formada por 17 unidades, ya que otras tres localidades todavía deben completar los requisitos necesarios.

La Corporación insular sitúa la inversión aprobada en 1.132.327 euros. Cada vehículo está valorado en 66.607 euros y será entregado a los ayuntamientos como una ayuda material, por lo que las administraciones locales no recibirán directamente el dinero de la subvención.

Los nuevos medios serán vehículos tipo 'pick-up' con tracción 4x4, adaptados para circular por pistas, zonas rurales y otros terrenos de acceso complicado. También incorporarán un equipo de extinción de incendios y material destinado a intervenciones preventivas, vigilancia forestal y apoyo a otros servicios de seguridad y emergencias.

La medida forma parte de la estrategia insular para reforzar las agrupaciones locales de Protección Civil. El Cabildo ya entregó recientemente 19 remolques con equipamiento específico para intervenir ante fenómenos meteorológicos adversos, compatibles con vehículos asignados a estos colectivos.

Diecisiete municipios recibirán primero los vehículos

Las primeras unidades se distribuirán entre las agrupaciones de Adeje, Arafo, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, Garachico, Granadilla de Abona, Güímar, La Laguna, La Matanza de Acentejo, La Orotava, La Victoria de Acentejo, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Tacoronte y Tegueste.

En una segunda fase podrán incorporarse Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos y San Juan de la Rambla, una vez que estos ayuntamientos formalicen la documentación y cumplan las condiciones establecidas para acceder a la subvención.

Un equipo para incendios y actuaciones preventivas

Los vehículos estarán equipados para que los voluntarios puedan participar con mayor seguridad en dispositivos de vigilancia, acciones preventivas y emergencias dentro de sus respectivos municipios.

La tracción 4x4 facilitará los desplazamientos por terrenos rurales, pistas forestales y zonas que pueden presentar dificultades para los vehículos convencionales. El kit de extinción permitirá realizar una primera actuación sobre pequeños focos o prestar apoyo logístico, siempre dentro de las funciones y protocolos asignados a cada agrupación.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, explicó que las unidades también podrán utilizarse para colaborar con bomberos, personal sanitario y otros recursos profesionales movilizados ante una incidencia.

Los vehículos deberán dedicarse exclusivamente a Protección Civil

La concesión incluye una condición de uso: cada ayuntamiento deberá adscribir el vehículo a su Agrupación de Voluntarios de Protección Civil durante toda su vida útil.

Esto implica que las unidades no podrán destinarse de forma habitual a otros departamentos o servicios municipales. Los consistorios también tendrán que mantener visible el logotipo del Cabildo de Tenerife para identificar la procedencia de la financiación.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, enmarcó la actuación en el objetivo de consolidar un sistema insular coordinado entre el Cabildo, los municipios y los colectivos de voluntariado.