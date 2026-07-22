El Cabildo eleva a 31 las plazas para caravanas en Tenerife tras ampliar el espacio ubicado en Las Lajas

El Cabildo de Tenerife amplía y mejora la zona de acampada para caravanas y autocaravanas de Las Lajas, en el municipio de Adeje, una actuación que incrementa de dos a once las plazas disponibles en este enclave situado a 2.120 metros de altitud, dentro del Parque Natural de la Corona Forestal. Con esta intervención, la red insular destinada a este tipo de vehículos alcanza un total de 31 plazas distribuidas en cuatro áreas habilitadas.

Los trabajos, desarrollados desde el pasado mes de junio bajo la supervisión de la Unidad Orgánica de Uso Público en el Medio Natural, han permitido crear un espacio exclusivo para caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados, separado de la zona destinada a la acampada en caseta. Las nuevas parcelas han sido delimitadas y señalizadas para facilitar un uso ordenado de las instalaciones.

La actuación responde a la creciente demanda de este tipo de infraestructuras por parte de los usuarios de vehículos vivienda y busca, además, reducir la presencia de estacionamientos irregulares en espacios naturales protegidos. En este sentido, el Cabildo defiende que la ampliación permitirá compatibilizar el disfrute del entorno con la conservación ambiental.

El área recreativa de Las Lajas dispone de mesas y bancos, fogones, fuentes de agua no apta para el consumo, aseos adaptados, zonas de juegos infantiles y contenedores para residuos, servicios que complementan la estancia de los visitantes.

Con esta ampliación, Tenerife suma 31 plazas para autocaravanas repartidas entre Las Lajas (11), Chío, en Guía de Isora (14), Arenas Negras, en El Tanque (4), y El Lagar, en Icod de los Vinos (2). La red pretende ofrecer alternativas legales para la pernocta en plena naturaleza y responder al auge del turismo itinerante en la isla.

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, destacó que la ampliación constituye "un paso estratégico" dentro de la política de gestión del uso público de los espacios naturales, al proporcionar infraestructuras específicas que evitan la dispersión de vehículos en zonas protegidas y fomentan un modelo de uso responsable y sostenible del territorio.