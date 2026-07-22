Bomberos de Tenerife explica cómo actuar ante un incendio en un edificio o vivienda: "Cerrar puertas, salva vidas"

Bomberos de Tenerife ha publicado en sus redes sociales un vídeo divulgativo en el que explica cómo actuar si se declara un incendio en un edificio. Bajo el título ¿Sabrías qué hacer si se declara un incendio en tu edificio?, el vídeo recrea tres situaciones distintas en función del lugar donde se origine el fuego y ofrece recomendaciones para reducir el riesgo durante una emergencia.

Los bomberos Rafa Fernández y Airám Afonso recuerdan que no todas las situaciones requieren evacuar el edificio y que la actuación más segura dependerá de dónde se localice el incendio. Además, insisten en que el humo representa el mayor peligro durante este tipo de sucesos, por lo que una de las principales recomendaciones consiste en cerrar las puertas para frenar su propagación.

¿Qué debes hacer si el incendio está debajo de la vivienda?

En el primer escenario, cuando el incendio se produce por debajo de la vivienda, aconsejan permanecer en el domicilio. Explican que el humo caliente asciende rápidamente por la caja de escaleras, por lo que intentar bajar podría resultar peligroso.

En estos casos recomiendan cerrar la puerta de la vivienda, colocar toallas húmedas en las rendijas para impedir la entrada del humo, permanecer en la habitación más alejada del incendio, hacerse visible desde una ventana y avisar al 112.

¿Cómo actuar si el fuego está en una planta superior?

Si el fuego se encuentra por encima de la vivienda, la recomendación cambia. Siempre que la caja de escaleras permanezca libre de humo, los bomberos aconsejan evacuar el edificio con rapidez.

También recuerdan que es importante cerrar la puerta del domicilio al salir para contener el avance del incendio y evitar que el humo llegue a otras zonas del inmueble.

¿Qué hacer si el incendio comienza dentro de casa?

El tercer supuesto contempla un incendio dentro de la propia vivienda, por ejemplo en la cocina. Si las condiciones lo permiten, los profesionales indican que debe cerrarse la puerta de la estancia donde se inició el fuego y abandonar inmediatamente el inmueble.

También recuerdan la importancia de cerrar la puerta principal de la vivienda al salir para impedir que el humo se extienda a las zonas comunes y facilitar la evacuación del resto de los vecinos.

Además, aconsejan llevar consigo las llaves de la vivienda para entregárselas a los equipos de emergencia cuando lleguen al lugar, lo que puede agilizar su intervención.

El humo, el principal peligro durante un incendio

Bomberos de Tenerife concluye el vídeo recordando que "lo más peligroso en un incendio no es el fuego, es el humo" y destaca que una puerta cerrada constituye una barrera física que ayuda a contener tanto las llamas como los gases tóxicos.

Por ello, la campaña resume sus recomendaciones con un mensaje dirigido a toda la ciudadanía: "Cerrar puertas salva vidas".