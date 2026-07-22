El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla

Encontrar un establecimiento que mantenga la calidad pese al paso de los años no siempre es fácil. En Arona se encuentra Cappuccino Bar Sport, un establecimiento que continúa conquistando a sus clientes gracias a una propuesta gastronómica centra en la un bar italiano en el que ofrecen un traro cercano y familiar.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife lleva visitando más de diez años y no ha dudado en recomendar a sus seguidores. "Puedo decir que nunca me ha decepcionado", asegura.

Un auténtico bar italiano en Tenerife

Al frente del negocio están Andrea y Manuela, quienes junto a su equipo han conseguido mantener la esencia de un bar italiano tradicional. El local ofrece "todos los clásicos de los desayunos italianos", con opciones dulces y saladas como:

Croissants

Dulces tradicionales

Focaccias

Paninis

"Todo lo que tienen aquí es lo que encontrarías en un bar italiano. Es como estar en Italia", señala en el vídeo.

Aunque su carta está muy vinculada a los productos italianos, el establecimiento cuenta con un sándwich americano que es una de las elaboraciones que el creador de contenido pide cuanto visita el local.

Cuentan con uno de los mejores capucciones de Tenerife

Uno de los grandes protagonistas del establecimiento es su café. Según @elsiciliano_tenerife, tras haber probado diferentes cafés por la isla, "para mí aquí preparan uno de los mejores cappuccino de todo Tenerife", comenta.

Además, otra de las características que más llama la tención es la atención cercana y familiar, algo que ha llevado al establecimiento a convertirse en una parada obligatoria tanto para vecinos como para quienes visiten la isla.

El creador de contenido destaca que ofrecen "un trato cercano que hace que siempre quieras volver".

Horario y ubicación

Cappuccino Bar Sport se encuentra en la avenida Antonio Domínguez, 15, en Arona. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de las diferentes elaboraciones que ofrecen.

Abre de lunes a sábado de 6:30 a 16:30 horas, mientras que los domingos amplía su horario y ofrece servicio hasta las 17:30 horas.