La Aemet prevé calima y hasta 32 grados este jueves en Tenerife

Tenerife afrontará este jueves una jornada marcada por los cielos poco nubosos, la presencia de calima en altura y un ligero repunte de las temperaturas en zonas de interior, especialmente en la vertiente sur de la Isla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para Canarias un día estable en general, aunque con algunos elementos destacados: calor en medianías y zonas bajas del sur, viento del nordeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en puntos expuestos del Archipiélago.

En el caso de Tenerife, el cielo estará poco nuboso en buena parte de la jornada, aunque se esperan intervalos nubosos en el litoral norte. En las cumbres centrales, la nubosidad tenderá a aumentar durante las horas centrales del día.

Hasta 30 o 32 grados en el sur y el área metropolitana

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en zonas de interior. Ese ascenso será más acusado en la vertiente sur de Tenerife, donde la Aemet espera que se alcancen valores de entre 30 y 32 grados en medianías, zonas bajas del sur y también en puntos del área metropolitana.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 23 grados de mínima y los 30 grados de máxima, en una jornada de ambiente cálido y con calima en niveles altos.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque será fuerte en la vertiente sur del área metropolitana y en los extremos sureste y noroeste de la Isla. En estas zonas no se descartan rachas muy fuertes, por lo que el viento volverá a ser uno de los factores más relevantes de la jornada. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Gran Canaria tendrá los valores más altos

Aunque Tenerife registrará calor en el sur y en el área metropolitana, las temperaturas más elevadas del Archipiélago se esperan en Gran Canaria. La Aemet considera probable que se superen los 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste, así como en zonas más bajas del sureste.

En las zonas bajas del suroeste grancanario también es probable que se alcancen los 30 grados. El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo oeste, donde son probables las rachas muy fuertes.

Viento fuerte también en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera

En Lanzarote, el día comenzará con intervalos nubosos en el norte, que tenderán a cielos poco nubosos durante la jornada. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos, con calima en altura y temperaturas sin grandes cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en la mitad sur. El viento será fuerte en zonas de interior de la mitad sur, con probables rachas muy fuertes, sobre todo durante la noche.

En Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos, salvo en el litoral oeste durante las horas nocturnas. En zonas de interior y del litoral sureste se alcanzarán los 30 grados. El viento soplará fuerte en el litoral oeste y en el sur de Jandía, donde también son probables rachas muy fuertes.

En La Gomera, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos en el litoral norte. Las temperaturas podrán subir ligeramente en medianías del sur, donde se prevén valores de 30 a 32 grados. El viento será fuerte en la vertiente este y noroeste, con probables rachas muy fuertes.

Calima ligera en La Palma y El Hierro

En La Palma, la previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos en el litoral norte y este y apertura de claros durante las horas centrales. Habrá calima ligera en altura y no se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en la vertiente oeste. El viento será fuerte en los litorales sureste y noroeste.

En El Hierro, el cielo estará poco nuboso, salvo en el litoral norte, donde habrá intervalos nubosos. Las máximas podrán subir ligeramente y no se descarta que se alcancen los 30 grados en las vertientes sur. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los litorales este y oeste.

Mar de fondo del nordeste

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6 y ocasionalmente 7. El estado de la mar estará marcado por marejadilla o marejada, con mar de fondo del nordeste y olas de 1 a 2 metros.

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En las costas del sur y suroeste de las islas, el viento será variable de fuerza 1 a 3, también con marejadilla o marejada.