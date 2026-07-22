La Aemet avisa de más calor en Tenerife: las temperaturas seguirán subiendo hasta el fin de semana

El calor irá a más en Tenerife y en el resto de Canarias durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso de las temperaturas entre este miércoles y el jueves, con un ambiente cálido que dejará máximas superiores a los 30 grados en amplias zonas del Archipiélago. En Gran Canaria, los termómetros alcanzarán los 34 ºC e incluso podrían llegar de forma puntual a los 37 ºC en las medianías y zonas altas orientadas al sur y al oeste.

Aunque Tenerife no figura entre las islas con aviso por altas temperaturas, la previsión apunta también a un aumento de las máximas y a jornadas marcadas por el calor, especialmente en las medianías y en las vertientes más expuestas al sol.

Según la Aemet, esta situación se mantendrá hasta el fin de semana y no será hasta el domingo cuando los termómetros puedan volver a registrar valores más suaves.

El viento también será protagonista

Además del calor, el alisio soplará con intensidad en buena parte de Canarias. La Aemet mantiene avisos amarillos por viento para este jueves y el viernes en Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, donde se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes este, sur y oeste.

En Tenerife no hay aviso por viento en tierra, aunque sí se ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros debido al viento del nordeste de fuerza 7 (entre 50 y 61 kilómetros por hora) que afectará al litoral este, sur y oeste de la isla y al canal marítimo entre Tenerife y Gran Canaria.

Este aviso permanecerá activo desde las 16.00 horas del jueves hasta la medianoche y continuará durante toda la jornada del viernes.

Gran Canaria, la isla con más calor

Los valores más elevados se esperan en Gran Canaria. La Aemet ha activado un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 ºC en las medianías y zonas altas orientadas al sur y al oeste, por encima de los 500 o 600 metros de altitud.

Además, el organismo no descarta que, de forma local, los termómetros puedan alcanzar los 37 ºC.

¿Cuándo refrescará en Canarias?

La previsión de la Aemet apunta a que el episodio de calor se prolongará durante los próximos días. A partir del domingo existe la posibilidad de que las temperaturas desciendan y regresen a valores más habituales para esta época del año, aunque la evolución dependerá de cómo se comporte el régimen de vientos alisios.