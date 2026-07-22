Más de 12.400 jóvenes canarios fuman: la nueva ley antitabaco prohibirá el consumo a los menores

Más de 12.400 jóvenes canarios de entre 14 y 18 años fuman con frecuencia. Son el 10,7% de los adolescentes de esa franja de edad en Canarias, una cifra que sitúa a los menores en el centro de la nueva ley antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros.

La reforma prohibirá expresamente que los menores consuman tabaco, cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados. Hasta ahora, la legislación impedía su venta y suministro a los menores de 18 años, pero no recogía de manera específica la prohibición de fumar o vapear.

El proyecto también amplía los espacios libres de humo. De aprobarse, no se podrá fumar en las terrazas de bares y restaurantes, las playas, las instalaciones deportivas, los parques nacionales ni los recintos donde se celebren espectáculos públicos, aunque sean al aire libre.

La nueva ley antitabaco todavía no ha entrado en vigor. Tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, deberá pasar por las Cortes Generales, donde podrá sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Los jóvenes canarios comienzan a fumar a los 14 años

Canarias registra el porcentaje más bajo de consumo frecuente de tabaco entre los jóvenes de España. Sin embargo, las cifras siguen preocupando a las autoridades sanitarias.

Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España, el 10,7% de los jóvenes canarios de entre 14 y 18 años fuma con frecuencia. Ese porcentaje representa a más de 12.400 adolescentes del Archipiélago canario.

La edad media de inicio se sitúa en los 14 años, tanto entre quienes fuman de forma ocasional como entre quienes lo hacen a diario. Además, el consumo es mayor entre las mujeres jóvenes, aunque las diferencias respecto a los hombres disminuyen al acotar las franjas de edad.

Los adolescentes canarios se encuentran por debajo de la media nacional en los diferentes periodos analizados, ya sea durante el último mes, el último año o alguna vez en la vida. Aun así, Sanidad considera que el número de menores que mantiene contacto con el tabaco continúa siendo elevado.

Multas de entre 300 y 600 euros

Para tratar de reducir el consumo entre los menores, el proyecto establece multas de entre 300 y 600 euros para las infracciones leves.

Cuando la persona sancionada sea menor de edad, sus padres o tutores legales podrán responder de forma subsidiaria. No obstante, la sanción económica podrá sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad.

Los vapeadores ganan terreno entre los adolescentes

La nueva ley antitabaco también pone el foco en los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, cuyo uso se ha extendido con rapidez entre los jóvenes.

Los datos muestran que el 15,6% de los jóvenes canarios fumó tabaco durante el último año. Sin embargo, el 35,9% había probado cigarrillos electrónicos o dispositivos similares. El contacto con estos productos, por tanto, supera ampliamente al registrado con el cigarrillo convencional.

La reforma equipara los vapeadores al tabaco tradicional en todos los espacios donde esté prohibido fumar. La restricción afectará tanto a los dispositivos con nicotina como a los que no la contienen.

También se incluirán las shishas, los productos a base de hierbas y otros dispositivos que imiten el acto de fumar. Las bolsas de nicotina quedarán fuera de esta equiparación general, aunque su consumo estará prohibido para los menores.

Además, la norma limitará la venta y el suministro de estos dispositivos a establecimientos especializados.

Prohibido fumar en las terrazas de Canarias

Uno de los cambios con mayor impacto será la prohibición de fumar en las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes.

La normativa actual ya impide fumar en el interior de los establecimientos de restauración. El nuevo proyecto extenderá la restricción a las zonas exteriores destinadas a los clientes, con el objetivo de reducir la exposición al humo y a las emisiones de los cigarrillos electrónicos.

Un vapeador en una imagen de archivo. / ED

La prohibición se extenderá a todas las playas de Canarias

La nueva ley antitabaco también prohibirá fumar en las playas. Esta medida no figuraba en la primera versión del texto, pero fue incorporada posteriormente.

Canarias ya cuenta con 79 playas en las que se prohíbe el consumo de tabaco. Desde 2023, el Servicio Canario de la Salud impulsa el programa Playas sin Humo de Canarias para proteger la salud de los usuarios y reducir la contaminación provocada por las colillas.

Playas como Las Teresitas, en Tenerife, y Las Canteras, en Gran Canaria, ya son espacios libres de humo.

Sin embargo, el programa solo alcanza aproximadamente al 15% de las más de 500 playas que existen en el Archipiélago canario. Si el proyecto supera la tramitación parlamentaria, la restricción se extenderá a todo el litoral de Canarias.

La prohibición dejará así de depender de la adhesión voluntaria de los municipios a programas sanitarios o de la existencia de ordenanzas locales.

Un radio de 15 metros alrededor de colegios y hospitales

Las playas y las terrazas no serán los únicos espacios afectados. La reforma también prohibirá fumar en instalaciones deportivas, parques nacionales y vehículos de trabajo, salvo cuando estos se utilicen exclusivamente con fines personales.

Tampoco se podrá fumar en teatros, cines, conciertos y otros recintos donde se celebren espectáculos públicos, aunque las actividades tengan lugar al aire libre.

El proyecto crea, además, los denominados entornos de protección reforzada. La restricción se aplicará en un radio mínimo de 15 metros alrededor de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios, colegios, universidades, instalaciones culturales y deportivas y parques infantiles.

Los espacios afectados dispondrán de dos meses para adaptar su señalización.

Un hombre fuma en una terraza. / EP

Canarias tiene alrededor de 375.000 fumadores

El consumo de tabaco ha descendido en Canarias durante los últimos años, aunque sigue teniendo una presencia importante entre la población.

Según la Encuesta de Salud de Canarias de 2021, la prevalencia del tabaquismo pasó del 26,2% al 19,9% en seis años. Se trata de una reducción de más de seis puntos porcentuales. Pese a ello, se calcula que alrededor de 375.000 personas fuman en el Archipiélago canario.

Más restricciones a la publicidad del tabaco

El proyecto también endurece las limitaciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco y sus productos relacionados.

Las restricciones afectarán a internet, las máquinas expendedoras y los medios audiovisuales. También se prohibirá mostrar o promocionar estos productos en programas, vídeos e imágenes.

Los puntos de venta no podrán exhibir publicidad que sea visible desde el exterior.

La norma recupera, además, el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que se encargará de impulsar medidas preventivas, fijar objetivos para reducir el consumo y coordinar la aplicación de la legislación.

La reforma forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y supone la actualización más importante de la normativa estatal contra el tabaco en más de una década.

No obstante, las nuevas prohibiciones y sanciones todavía no se aplican. El proyecto deberá ser aprobado por las Cortes Generales y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.