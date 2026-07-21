Tenerife ensaya su respuesta ante un incendio forestal en Las Calderetas

El Cabildo de Tenerife puso este martes a prueba la capacidad de respuesta del operativo insular contra los incendios forestales mediante un simulacro desarrollado en la zona de Las Calderetas, en el municipio de El Sauzal. El ejercicio recreó la evolución completa de un conato, desde su detección inicial hasta el control de las llamas y el posterior análisis del origen del fuego.

La actuación permitió comprobar la coordinación entre los diferentes medios de vigilancia, extinción, seguridad e investigación que intervienen en una emergencia real. El objetivo era evaluar los tiempos de respuesta, los sistemas de comunicación y la capacidad de movilización del Operativo Contraincendios 2026 durante los meses de mayor riesgo.

El simulacro comenzó cuando una patrulla de la Operación Prometeo localizó una supuesta columna de humo y comunicó la incidencia al Centro de Coordinación Operativa Insular, el Cecopin. A partir de ese aviso se activaron las brigadas forestales BRIFOR, los agentes de prevención y extinción PREVEX, los técnicos de guardia y los medios terrestres y aéreos.

Maniobras ante el avance de las llamas

Los equipos desplegados reprodujeron las maniobras necesarias para frenar el avance de las llamas y dar por controlado el incendio. Una vez finalizada la fase de extinción, efectivos de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente especializados en investigación de causas delimitaron la zona e iniciaron las pesquisas para determinar el hipotético origen del fuego.

El ejercicio contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez; el director de Medio Natural, Pedro Millán; el director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, y el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez.

El dispositivo insular dispone este año de más de 700 profesionales propios del Cabildo. A ellos se suma la Operación Prometeo, que prevé movilizar unas 3.000 jornadas de trabajo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre para reforzar las labores de vigilancia y prevención.

Recursos humanos y materiales

En el operativo participan también personal de Gesplan, el Ejército de Tierra, la Guardia Civil, la Policía Canaria, las policías locales, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Protección Civil, los agentes de Medio Ambiente, Cruz Roja y el Parque Nacional del Teide.

Los recursos materiales incluyen dos helicópteros permanentes, autobombas forestales, vehículos de intervención rápida, cámaras de vigilancia y sistemas de comunicación y geolocalización. El Cecopin mantiene, además, su actividad durante las 24 horas para coordinar la movilización de los medios cuando se produce una incidencia.

El Cabildo considera este tipo de prácticas fundamentales para comprobar que los diferentes organismos conocen los protocolos y pueden trabajar de forma conjunta. El simulacro permitió ensayar no solo la extinción, sino también la transmisión de información, la distribución de los recursos y la investigación posterior.

Actuación clave durante el verano

La actuación adquiere especial importancia durante el verano, cuando las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el viento elevan el riesgo de propagación de cualquier conato. La institución insular insiste en que la prevención y la detección temprana resultan determinantes para evitar que un pequeño foco termine convirtiéndose en un gran incendio forestal.

Al término del ejercicio, Rosa Dávila destacó que Tenerife debe estar preparada para intervenir “desde el primer minuto” y recordó que “cada minuto cuenta”.

Blanca Pérez subrayó la dimensión del dispositivo: “Contamos con más de 700 profesionales propios del Cabildo”.

El responsable de BRIFOR, José María Sánchez, definió el simulacro como un entrenamiento necesario para mantener al operativo “coordinado y engrasado”.

El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, agradeció la labor de los servicios de emergencia y señaló que disponer de medios preparados transmite “tranquilidad a los vecinos”.